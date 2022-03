Estas son las 6 razones por las que tu perro te sostiene la mirada

Cualquiera que tenga perros en casa, alguna vez se ha sentido observado por ellos. A veces los motivos de este comportamiento resultan más que evidentes. Por ejemplo, si coges una rodaja de jamón, tu perro vendrá automáticamente desde la otra punta de la habitación para mirarte fijamente... y sabes muy bien por qué lo está haciendo. Ahora bien, existen otras muchas situaciones en las que este comportamiento resulta absolutamente desconcertante; pero que podría dejar entrever alguna necesidad insatisfecha. Es por eso que es importante prestar atención a su lenguaje corporal, para tratar de entender qué es lo que está intentando decirnos.

Estas son las causas más frecuentes por las que un perro mantiene la mirada de un ser humano:

1. Es una muestra de afecto

En la mayoría de las ocasiones, si tu perro se te queda mirando fijamente; es porque te considera un elemento importante en su vida, y solo quiere ser parte de lo que estés haciendo en este preciso momento. Cuando esto ocurre, suele evidenciarse porque los ojos del animal estarán ligeramente entrecerrados y todo su lenguaje corporal se mostrará completamente relajado. Esta expresión es señal de que te está mirando con un profundo amor y cariño.

2. Está tratando de comprenderte

Los perros y los humanos tienen una relación especial. Y por ese motivo, los perros tienden a desarrollar apego por sus dueños de forma natural, y es normal que se interesen por lo que están haciendo. Y para conseguir desentrañarlo, lo que hacen es observar con atención a las personas, escudriñando cada una de sus acciones, con la esperanza de comprenderlo.

3. Para saber si esperas algo de él

En algunas ocasiones, los perros están observándonos en busca de alguna señal que indique que estamos a punto de llevarlos a pasear o que ha llegado el momento de darles de comer. Si a un perro se le entrena para que responda al lenguaje corporal y a las señales que hagamos con la mano o con la voz, simplemente puede estar mirando para no perdérsela cuando ocurra.

4. Quiere algo de ti

Los perros suelen usar el contacto visual para pedir algo. Pero en estos casos resulta muy evidente, y los dueños de perros están más que familiarizados con esta mirada, que es tremendamente intensa e inmune a cualquier tipo de distracción. Y en el caso de que no se entienda en un primer momento, el perro se hará entender. Algo que todos los dueños deben tener presente es que si responden a este comportamiento dándole lo que quiere, estará reforzando este comportamiento; lo que podría derivar en algunos problemas de conducta.

5. Está mostrando un comportamiento dominante

El contacto visual directo mantenido en el tiempo es un signo de agresión en los perros. Cuando dos perros se miran a los ojos fijamente están tratando de establecer dominio sobre el contrario. Lo contrario se puede manifestar cuando estamos jugando con él. En esta situación, si mantenemos brevemente la mirada con él, notaremos como él rápidamente cambiará la dirección de su mirada; y lo que nos está diciendo con esta conducta es que no quiere ningún problema.

Por ese motivo, si un perro le da una mirada dura, fija y sin pestañeos a un ser humano, lo que está diciéndole es que es mejor que se mantenga alejado, porque la tensión puede escalar hasta la agresión. Cuando se produce esta mirada, suele acompañarse con un lenguaje corporal muy rígido y tenso que hace que se note perfectamente qué le está pasando al perro por la cabeza. Por ese motivo, si no has llegado a sentirte amenazado por una mirada, no se trata de una mirada amenazante.

Evidentemente, esto es bastante más probable que se lo haga a un extraño. Ahora bien, si la relación con tu perro ha llegado hasta el punto en el que te echa esta mirada a ti o a algún miembro de tu familia, es el momento de cambiar las cosas de forma inmediata. Porque un perro agresivo y territorial en manos de un dueño que no es capaz de demostrar un comportamiento dominante, es un peligro para él mismo, para su familia y para cualquier persona de su entorno.

6. Algo está funcionando mal

Si está herido o enfermo, es posible que también te mire fijamente con la esperanza de que notes su incomodidad. Sin embargo, cuando esto ocurre, cualquier afección suele manifestarse de otras formas, como un bajo estado de ánimo, diarreas, (...). Por eso, si sospechamos que puede ser este el caso, debemos buscar signos de lesión o de enfermedad. Y si estos comportamientos anormales permanecen durante algún tiempo sin que hayamos encontrado ninguna evidencia de que algo no está funcionando correctamente, debemos acudir al veterinario, que nos asesorará sobre cómo debemos proceder.