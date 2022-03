¿A qué hora se cena en cada país de Europa?

Puede que no sea “la comida más importante del día”, pero seguramente sea la que más disfrutamos sobre todo si tras ella planeamos disfrutar de una salida nocturna. El problema es que la hora de la cena puede variar enormemente de un país a otro, incluso en los más cercanos. Por lo que, si nos encontramos visitando alguna ciudad europea y desconocemos la hora para cenar, lo más posible es que nos quedemos con el estómago vacío. No importa lo que digan sobre la importancia del desayuno, la hora de la cena es para muchos el momento más importante a la hora de socializar y comenzar con buen pie una noche. Ahora, si está cocinando en casa, puede hacer la cena cuando lo desee, pero si va a salir a probar la cocina local, tendrá que saber la hora a la que cierran estos establecimientos, ya que puede variar según el país. Para asegurarse de que no nos quedamos sin nada que comer hasta el día siguiente, la cuenta de Instagram “loverofgeography” ha elaborado un mapa con las horas a las que se cena en Europa, donde se ve como esta se va retrasando a medida que nos acercamos al Ecuador.

Como regla general, las naciones mediterráneas del sur de Europa cenan más tarde, mientras que las del norte lo hacen temprano. Esto es debido a que en el sur hay más horas de luz y por lo tanto más tiempo para disfrutar al aire libre. Además, en países como España, Italia, Grecia y Portugal el tiempo entre el almuerzo y la cena se puede amenizar con aperitivos. No obstante, todos nuestros vecinos se sorprenden al conocer la hora a la que cenamos, ya que, a excepción de Portugal, en ningún país se cena pasadas las 9 de la noche.

Países donde se cena pronto

Pareja cenando FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si lo que quiere es volver a sentirse como un niño y cenar antes de las noticias de la noche, estos son los países a los que tendrá que acudir, ya que la cena se sirve entre las cuatro y las siete de la tarde.

Noruega: 16:00-17:00; Finlandia: 16:30-17:30; Suecia: 17:00-18:00; Dinamarca: 17:30-18:30; Países Bajos: 17:30-18:30; Alemania: 18:00-19:00; República Checa: 18:00-19:00; Eslovaquia: 18:00-19:00; Estonia: 18:00-19:00.

Países donde se cena a una hora “normal”

Grupo de amigos en una cena FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si por el contrario está acostumbrado a comer más tarde, quizá se encuentra algo más cómodo cenando en estos países. Sin embargo, asegúrese de pedir la cena antes de las 22:00, ya que, como regla general, nadie va a mantener las cocinas abiertas para atenderle tras esa hora.

Reino Unido: 18:30-19:30; Bélgica: 18:30-19:30; Austria: 18:30-19:30; Eslovenia: 18:30-19:30; Ucrania: 19:00-20:00; Lituania: 19:00-20:00; Letonia: 19:00-20:00; Bielorrusia: 19:00-20:00; Rusia: 19:00-20:00; Francia: 19:30-20:30; Turquía: 19:30-20:30; Bulgaria: 19:30-20:30; Rumanía: 19:30-20:30; Moldavia: 19:30-20:30; Kosovo: 19:30-20:30; Serbia: 19:30-20:30; Montenegro: 19:30-20:30; Bosnia y Herzegovina: 19:30-20:30; Croacia: 19:30-20:30; Hungría: 19:30-20:30.

Países donde se cena más tarde

Cena a la luz de las velas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Casualidad o no, estos países son en los que mayor esperanza de vida tienen sus habitantes. Una cena en España va precedida, como decíamos antes, de una tapita, queso, aceitunas, algo de jamón y una cerveza o vino. Y eso sumado a que, como denuncian desde hace décadas muchas organizaciones, España está en un huso horario que no le corresponde, hacen de nuestro país el más “perezoso” a la hora de servir la cena.

Grecia: 20:00-21:00; Albania: 20:00-21:00; Macedonia: 20:00-21:00; Italia: 20:00-21:00; Portugal: 21:00-22:00; España: 21:30-22:30.