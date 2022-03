¿Qué alimentos consumen más agua al producirse?

El agua es parte esencial de la vida. Para el ser humano este elemento resulta fundamental para el organismo siendo indispensable su consumo. Así, beber agua e ingerir alimentos que la contengan ofrece a nuestro cuerpo la capacidad de funcionar de forma adecuada gracias a sus propiedades únicas.

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua se celebra esta jornada para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, alrededor de 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable.

Por este motivo, la celebración tiene como objetivo tratar de concienciar acerca de la crisis mundial del agua buscando distintas medidas para abordarla de manera efectiva. Esto cuenta con distintos planes de actuación por parte de gobiernos estatales y las Naciones Unidas para tratar de poner fin a este gran problema.

Así las cosas, desde el año 1993 se celebra la jornada aprobada en la cumbre de Río de Janeiro de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Otras celebraciones destacadas en los años posteriores han sido el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013 y el Decenio “Agua para el Desarrollo Sostenible” 2018-2028 que trata de dar mayorimpulso al día 22 de marzo.

Curiosidades del agua en el mundo

El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida, en todas sus formas. Esta es considerada por la ONU como un derecho humano gracias a su valioso e indispensable valor de este recurso natural que desafortunadamente no llega de forma segura a millones de personas en distintos países. Esto, sobre todo se produce en los más pobres, donde el agua potable no es accesible en muchos casos y supone un grave problema.

Como especial curiosidad relacionada al tema del presente año, las aguas subterráneas, cabe destacar que casi la totalidad del agua dulce en el planeta procede de estas. Así, alrededor del 40% del agua utilizada para el riego procede de los acuíferos donde regiones de Asia y el Pacífico resultan las más afectadas.

Otro de los principales problemas relacionados con el agua también se encuentra en su composición en algunos lugares del mundo. En América del Norte y Europa, los nitratos y pesticidas constituyen una gran amenaza para la calidad de las aguas subterráneas. En este sentido, el 20 % de las masas de agua subterránea de la UE incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua a raíz de la contaminación agrícola, según las Naciones Unidas.

Desperdicio de agua en alimentos

Llegados a este punto, cabe destacar el gran desperdicio de agua en muchos sectores, algo que distintas organizaciones luchan para evitarlo. En la preparación de algunas comidas esto se produce de fora exagerada algo que ha recogido la plataforma especializada contra el desperdicio alimentario Too Good To Go.

A raíz del Día Mundial del agua la plataforma ha lanzado cuatro ejemplos que la Universidad Politécnica analizó extrayendo la cantidad de litros de agua que hacían falta para su elaboración. Además, según el estudio se extrajo que el desperdicio de alimentos equivale a aproximadamente 131 litros de agua al día por persona al día en España, un dato muy significativo.

Too Good To Go destacada como para elaborar un kilo de chocolate hacen falta más de 17 mil litros de agua, una cantidad desproporcionada para la plataforma. A este producto le sigue la ternera con alrededor de 15 mil litros y el cordero con 8.700 litros durante todo el proceso.

Aunque no sean los más destacados la plataforma también destaca otros alimentos que tal vez no pensaríamos. El queso, por ejemplo, necesita alrededor de 3.500 litros de agua para producir un kilo mientras que una pizza requiéralos 1.259 litros totales en su creación.