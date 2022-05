Los 30 casos de hepatitis aguda en España son “esperables”, excepto los de niños de 1 a 4 años

Entre el 1 de enero de 2022 y el 26 de mayo de 2022, se han detectado en España 30 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños que están actualmente en investigación, de los cuales 24 tienen una edad igual o menor a 10 años y sin ningún vínculo epidemiológico entre ellos. Además, hay cinco casos con resultados pendientes y otros seis casos se han descartado; cuatro de ellos por otras patologías y dos porque el inicio de los síntomas fue anterior a los descrito en la definición de caso.

Según se se desprende del último informe ‘Alerta de hepatitis no A-E aguda grave de causa desconocida en niños menores de 10 años en Reino Unido. Situación en España’, publicado por el Ministerio de Sanidad, “los casos observados estarían dentro de los esperables, excepto en el grupo de 1 a 4 años en los que se observa un posible exceso por encima del límite superior”. Es por ello que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recomienda “mantener la intensidad en la vigilancia y las actuaciones que ya se están realizando para la investigación de los casos para confirmar o descartar ese incremento respecto a lo esperado existe o no, valorando siempre con prudencia el efecto de la búsqueda activa de casos compatibles en el incremento de casos notificados respecto a años en los que no se realizaba esta acción”.

Los casos de esta hepatitis aguda grave en investigación son residentes en 10 comunidades autónomas: 11 en Madrid, 5 en Galicia, 4 en Cataluña, 3 en Baleares, 2 en Andalucía, 1 en Aragón, 1 en Canarias, 1 en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha y 1 en Murcia. La edad media de los casos en investigación ha sido de 6,1 años (desviación estándar de 4,8 años) y la edad mediana fue de 4,5 años (rango 6 meses-16 años). Por sexos, 19 casos fueron niñas (63,3%) y 11 niños (36,7%), observándose una mayor proporción de niñas en los grupos de edad de 0-5 y 6- 10 años.

El inicio de síntomas del primer caso fue el 2 de enero de 2021 y el del último caso notificado el 16 de mayo de 2022. El informe de Sanidad indica que “se observa una mediana del número de casos por semana de 1 con un rango de 0 a 6 casos, produciéndose estos 6 casos en la semana 12, correspondiente a la semana del 21 al 27 de marzo”.

De acuerdo con las encuestas, 20 casos habían recibido el alta hospitalaria, 4 seguían hospitalizados y en 6 no consta la información. Sólo en un caso ha sido necesario realizar un trasplante de hígado. Los síntomas notificados con mayor frecuencia fueron: vómitos (19 casos; 63%) y fiebre (16 casos; 59%). La ictericia se notificó en 15 casos (52%), la diarrea en 9 casos (32%) y los síntomas respiratorios en 6 (21%). En 8 casos se notificó exantema cutáneo.

Según información facilitada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en España entre 2012 y 2021 se realizaron un promedio de 4,9 trasplantes hepáticos anuales en niños hasta los 16 años, de los que 3,3 se realizaron en niños de 0 a 10 años. Hasta el momento sólo se ha detectado un caso que ha requerido trasplante hepático, “por lo que actualmente nos encontramos dentro de los parámetros esperados”, señala el informe.

Los casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido en niños en el mundo siguen aumentando. Según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento, se han contabilizado 650 casos probables procedentes de 33 países, y otros 99 que están aún “pendientes de clasificación”. La mayoría de los casos notificados (374; 58%) proceden de la Región Europea de la OMS (22 países), con 222 (34%) casos solo del Reino Unido e Irlanda del Norte. Le siguen las Américas (240, incluidos 216 casos en Estados Unidos América), el Pacífico Occidental (34), la Asia Sudoriental (14) y el Mediterráneo Oriental (5). Al menos 38 (6%) niños han necesitado trasplantes, y se han notificado un total de nueve (1%) muertes.

El organismo sanitario internacional, que califica el riesgo a nivel mundial de esta hepatitis como “moderado”, sigue investigando las causas. “La mayoría de los casos notificados parecen no estar relacionados y se están llevando a cabo amplias investigaciones epidemiológicas para identificar exposiciones comunes, factores de riesgo o vínculos entre los casos”, indica la OMS.