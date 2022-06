Champú en pastilla: estos son los mejores, según la OCU

El champú sólido se ha convertido en una opción más sostenible que el tradicional por su bajo impacto en el medio ambiente. La forma de producción así como la composición, los ingredientes y el envase resultan más ecológicos que los clásicos champús líquidos. Además, su formato en pastilla permite aprovechar todo el producto.

Teniendo en cuenta estos criterios, la OCU ha realizado un estudio con 12 marcas que ha revelado cuáles son los tres champús en pastilla que destacan sobre el resto.

El primero en el ránking se encuentra Délicatesse de avena, de Garnier Original Remedies, que tiene un precio de entre 3,80 y 4,99 euros el envase. Según el estudio de la OCU es uno de los mejores en lavado y deja una sensación de pelo limpio duradera. Además, la espuma es cremosa y se forma rápidamente. Otra de sus características a destacar es su agradable fragancia, la comodidad de aplicación por su forma redondeada y facilidad de desenredado en el peinado. Sin embargo, este champú presenta tres alérgenos de declaración obligatoria, que tienen un impacto negativo sobre los organismos acuáticos, aunque no suponen un riesgo para la población general no alérgica. Por otra parte el material del envase no es reciclado.

El segundo mejor valorado es el champú sólido a la avena, de Klorane, con un precio de entre 6,70 y 11,50 euros el envase. Las propiedades de este producto son su composición e ingredientes respetuosos con el medio acuático y que no contiene ninguna fragancia alergénica. Además, tiene una buena durabilidad y su envase es ligero. En contra han detectado su elevado precio, que se corresponde con la gama alta, y su forma rectangular, que es más incómoda a la hora de manejarlo.

En tercera posición se encuentra Rêve de miel, de Nuxe, que cuesta entre 9,25 y 13,50 euros el envase. Este champú sólo se caracteriza por la eficacia de lavado con espuma densa y generosa que deja el cabello flexible y brillante. Además es fácil de usar por su tamaño reducido y no contiene sustancias tóxicas para el medio acuático ni alérgenos. El principal problema de este producto es su precio elevado, considerado de gama alta, y su poca durabilidad, ya que se funde rápido. Además, el etiquetado con información relevante está mal repartida en el envase y la lista de ingredientes es poco legible.

El resultado del estudio de la OCU desvela que, en general, los usuarios también están satisfechos con los champús en pastilla analizados, tanto en lo que se refiere a la espuma generada, como a su fragancia y su eficacia de lavado, siendo esta última muy similar a los de formato líquido.

Sin embargo, el análisis también demuestra que, en la relación precio-duración, los champús sólidos salen más caros que los líquidos. Aunque las pastillas permiten más lavados que los champús líquidos, no llegan a tantos como indican las marcas, muchas de las cuales señalan una equivalencia similar a dos botes de 250 ml, cuando en realidad, el champú en pastilla que más dura tiene una equivalencia a 1,2 botes de champú líquido, aproximadamente.