Cuarta dosis de la vacuna covid: la clave de sus efectos secundarios está en la tercera

Sanidad ha aprobado la administración de una cuarta dosis de la vacuna covid en la población más vulnerable, especialmente en personas internas en residencias y mayores de 80 años. No obstante, todavía no ha definido cuándo comenzará la campaña de los nuevos pinchazos de refuerzo. “Deberá establecerse el momento más apropiado según la situación epidemiológica”, apuntó tras la decisión tomada por su técnicos y los de las comunidades autónomas. Algunas regiones como Asturias, Andalucía, Galicia y Murcia ya habían apremiado al Ministerio a dar el paso en el mes de mayo, debido al aumento de contagios en este grupo de edad, el más vulnerable a la enfermedad grave. En este momento los mayores de 60 años siguen registrando una alta incidencia, ya que según el informe de Sanidad del pasado vieres este grupo registraba 578 casos por 100.000 habitantes. No obstante, entre los mayores de 80 años este dato sube hasta los 735.

Aunque países como Francia y Alemania se han adelantado a administrar este segundo refuerzo a mayores de 60 años y a personal sanitario, expertos y organismos como la Agencia Europea del Medicamento, insisten en que no hay suficiente evidencia científica sobre su necesidad. El organismo europeo, que sí respalda su uso en adultos mayores de 80 años por el mayor riesgo de desarrollar Covid-19 grave, cree que todavía es “demasiado pronto” para considerar la administración de una cuarta dosis la población general. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) opinan igual.

Una de las dudas es qué efectos adversos podría tener una nueva inoculación. Por ello, un grupo de investigadores israelíes ha realizado un estudio para comprobar si esa cuarta vacuna contra la Covid-19 puede ser eficaz. Los científicos explican que la Covid-19 sigue siendo una preocupación mundial debido a la disminución de la protección que ofrecen las vacunas y la aparición de nuevas variantes con capacidad de evadir parte de nuestra inmunidad. “Si bien la eficacia de una segunda dosis de vacuna de refuerzo (es decir, la cuarta inoculación) está bien probada, su seguridad aún no se ha entendido por completo”, apuntan en un estudio publicado recientemente en el servidor de preimpresión medRxiv.

Los investigadores compararon los efectos a corto plazo de la primera y segunda dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19 de ARNm BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). Un total de 2.019 participantes recibieron relojes inteligentes y cumplimentaron un cuestionario diario sobre las reacciones sistémicas a la vacuna. Encontraron cambios sustanciales con respecto a los niveles basales en las 72 horas posteriores a la vacunación con el segundo refuerzo tanto en las reacciones fisiológicas como en las autoinformadas, medidas por los relojes inteligentes. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en las reacciones entre el primer y el segundo refuerzo. Por otra parte, encontraron que los participantes que experimentaron reacciones más severas tras el primer refuerzo de la vacuna, también experimentaron reacciones más severas al segundo refuerzo.

Según el último Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas Covid-19, publicado el pasado 25 de mayo ,hasta el 9 de mayo de 2022 se habían registrado 70.965 notificaciones de acontecimientos adversos tras la administración en España de 101.369.478 dosis de inyecciones frente al coronavirus, lo que correspondería a 70 por cada 100.000 dosis inoculadas. La mayoría corresponden a mujeres (73%) y a personas de entre 18 y 65 años (87%). De estas 70.965 notificaciones, 12.960 fueron consideradas graves y 434 tuvieron un desenlace mortal. Los efectos secundarios comunicados con mayor frecuencia por la población siguen siendo los trastornos generales (fiebre y dolor en la zona de vacunación), del sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia).