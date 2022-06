¿Cómo sacar una llave partida de una cerradura?

Con el tiempo, las llaves se desgastan, el metal se merma y estas herramientas se rompen. Algo normal en la vida útil de cualquier objeto expuesto al uso diario, no obstante, hay veces que esa rotura se produce dentro de la cerradura al girar la llave. En ese momento, el sentimiento de horror y desesperación es generalizado. No obstante tranquilidad, en Internet podemos encontrar varias formas que funcionan a la hora de sacar la llave, aunque muchas otras no.

Podemos sacar la llave rota de una cerradura usando herramientas que todos tenemos en nuestros hogares. Si la llave no está demasiado metida de la cerradura, unas pinzas o unos alicates pequeños de punta de fina podrán sacar la llave. Sin embargo, si está más adentro, podemos hacer uso de una pistola de pegamento para sellar la llave y sacarla. No obstante, si esas técnicas no funcionan, existen algunas opciones más complejas.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro del cilindro de la cerradura hay pasadores, que corresponden a los cortes en la llave y permiten que el cilindro gire cuando se inserta la llave. Antes de que se gire la llave, estos pasadores pueden subir y bajar libremente. Pero cuando metemos la llave y giramos el cilindro, los pasadores ya no pueden moverse hacia arriba para permitir que la llave se deslice hacia afuera. De hecho, servirán para mantener la llave en su lugar y evitar que se extraiga. Por lo que, para la extracción del objeto, deberemos devolver el cilindro a su posición normal antes de tratar de sacar la llave rota de la cerradura.

Para la mayoría de las cerraduras, la posición correcta de la llave para la extracción es con los cortes de la llave hacia arriba. No obstante, en ocasiones los cilindros de cerradura se instalan al revés y ocurre lo contrario. Para devolver el cilindro a su posición original, podemos hacer uso de un clip o un destornillador pequeño, el cual orientará el cilindro a la posición que permite que las clavijas se muevan libremente y que la llave salga.

Desmontar la cerradura

Si su hogar tiene herrajes para puertas Schlage (y algunas otras marcas), a menudo lo más fácil y rápido es desarmar la cerradura para exponer la parte posterior del cilindro, ya que este tipo de puertas tienen varios agujeros por los que podremos empujar para sacar la llave.

Para acceder al cilindro de la cerradura, quite la cerradura de la puerta. Mire la pieza en la que normalmente desliza la llave (el cilindro) desde la parte posterior, lugar donde encontraremos el agujero. Lugar en el cual con la ayuda de un clip para o una varilla pequeña empujaremos la llave para sacarla. A veces, debemos quitar el clip en C (o tuerca) en la parte posterior de la cerradura para llegar al orificio de acceso. Si no se siente cómodo haciendo eso, simplemente llévelo a un cerrajero y ellos lo desarmarán y volverán a armar por usted.

Alicates de punta fina

Alicates FOTO: La Razón (Custom Credit)

En algunos casos, es posible que la llave no se introduzca completamente en la cerradura y que sobresalga lo suficiente como para agarrarla con un par de alicates de punta fina. Las pinzas de depilar también pueden funcionar e incluso funcionan mejor, ya que son muy delgadas. Lo único con lo que tendremos que tener cuidado es de no empujar más la llave.

El truco de la barra de pegamento

Barras de pegamento FOTO: La Razón (Custom Credit)

En internet existen muchos “life hacks” para quitar una llave rota de la cerradura. Como el uso de barras de pegamento que, aunque funciona, es una manera un tanto complicada.

La idea es ablandar la punta de la barra de pegamento y luego presionarla en el ojo de la cerradura. Si el pegamento se ablanda lo suficiente como para dejar que se amolde a la llave y luego se endurece alrededor de la llave o de algunos de los bordes de metal rotos, es posible que se extraiga. No obstante, dependiendo de cómo se rompa la llave, es posible que no haya un borde de metal afilado para que el pegamento se adhiera a la hoja de la llave durante la extracción. Para solucionar este problema, recorte el borde de la barra de pegamento hasta que quede en punta y empújelo dentro del ojo de la cerradura. Mueva la barra de pegamento muy lentamente de lado a lado para que rompa la cara del cilindro en cada lado del ojo de la cerradura antes de tirar de la barra de pegamento. Esto permitirá un tirón más suave, ya que la barra de pegamento permanece en el borde. Tras varios intentos, la barra de pegamento sacará la llave del agujero lo suficiente para que podamos usar unos alicates de punta fina para agarrarla y sacarla.

¿Qué podemos hacer si no podemos sacar la llave?

Un cerrajero arreglando el bombín de una casa

Si lo ha probado todo, excepto el pegamento, y no hemos conseguido mover la llave, simplemente debemos retirar la cerradura de la puerta y llevársela a un cerrajero. Quienes podrán sacar la llave por menos de lo que vale una cerradura nueva. Ahora, si intentó pegar la llave, tire la cerradura y compre otra nueva.