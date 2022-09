¿Cada cuánto tiempo deberíamos cambiar de coche?

Comprarse un coche hoy en día no es algo que los españoles nos tomemos a la ligera y menos si nos encontramos en una época de incertidumbre sin precedentes como en la que nos encontramos desde hace varios años. Aunque obviemos la crisis de 2008 y todas sus consecuencias, el parque automovilístico está cambiando y los consumidores ahora se debaten entre una tecnología eléctrica que no llega a satisfacer al 100% sus necesidades o motores de combustible fósil que no sabemos el tiempo ni las zonas por donde nos dejarán circular con ellos. Asimismo, no debemos olvidarnos de la inflación y el encarecimiento de las financiaciones. Por otro lado, ya en 2021 se registró un gran descenso en las cifras de matriculación, a causa tanto de la crisis de los microchips, que produjo la escasez de vehículos y los cuellos de botella en la logística, como de la incertidumbre generada por la pandemia. “El desajuste entre la oferta y la demanda de vehículos provocó que el número de matriculaciones tan solo aumentara un 1% respecto al año anterior, con una cifra de 859.477 unidades vendidas. Si comparamos este año con 2019, las matriculaciones se redujeron en un 32%, por lo que el sector se quedó lejos de alcanzar unos buenos resultados”, explicó el “Informe Anual 2021″ elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Como consecuencia, el parque automovilístico español se ha quedado obsoleto. Según el estudio “Coches obsoletos, riesgo real. Influencia de la antigüedad del parque automovilístico en la accidentalidad (2011–2020)”, presentado este miércoles por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza, 16,2 millones de vehículos (44%) tienen más de 15 años de antigüedad y 22,9 millones (66%) más de una década, lo que supone un grave peligro para la seguridad de los conductores. Según el informe, “Las matriculaciones se desploman un 35% en los últimos 3 años, convirtiendo al parque español en uno de los más antiguos de los países de nuestro entorno, ya que en 2021 alcanzó una media de edad de 13,5 años. Además, en la última década, casi 2.700 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico con vehículos de más de 15 años, y el porcentaje de coches de más 15 años que se vieron implicados en accidentes mortales se triplicó, pasando del 15% al 44% del total”. Asimismo, la proporción de accidentes con heridos graves en los que se han visto implicados coches de dicha antigüedad también se ha triplicado desde 2011, pasando del 12% al 39%.

En el informe se trató de cuantificar cuántas vidas se salvarían con la renovación del parque automovilístico y los resultados fueron impactantes, ya que: “Atendiendo a la letalidad que presentan los vehículos según su antigüedad, si se lograra rebajar la edad media del parque español hasta situarlo por debajo de los 10 años, se podrían salvar anualmente hasta 260 vidas”.

Mar Garre, Directora General de la Fundación Línea Directa, explicó en una rueda de prensa: “Evidentemente, las prestaciones y la seguridad pasiva de los coches nuevos han dado un salto cualitativo en los últimos años. Sin embargo, sabemos que la adquisición de un coche nuevo supondría un gran esfuerzo para las familias españolas en un momento como el actual, marcado por la inflación y el encarecimiento de la financiación. Por eso, ahora más que nunca, es vital que mantengamos nuestros vehículos en perfecto estado, que pasemos la ITV en los plazos oficiales y que hagamos las revisiones pertinentes. No hay que olvidar que, cuando nos ponemos al volante, se trata de nuestras vidas y la de nuestras familias”.

División por comunidades

18/08/21. Madrid. Coche en el barrio Simancas. @Cipriano Pastrano FOTO: Cipriano Pastrano Delgado La Raz—n

En 2020, la edad media de los vehículos españoles era de 13,1 años, 13,5 en 2021, sin embargo existen importantes diferencias marcadas por la comunidad donde se encuentre. En este sentido, el parque automovilístico más antiguo se encuentra en Extremadura con 15,1 años, seguido de Castilla-La Mancha con 14,6 y Castilla y León con 14,6 años de media. En el lado opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, con una edad media de 10,4 años, seguida de Cataluña con 12,5 años y Baleares con 12,7 años.