Huelgas en la sanidad española: calendario de los paros en las Comunidades Autónomas

La Sanidad pública vuelve a ponerse en pie tras la tregua navideña. En un escenario de urgencias hospitalarias colapsadas en gran parte de las comunidades -con hasta un 40 % más de pacientes y esperas en pasillos de hasta 72 horas- los sindicatos médicos preparan en varias regiones un calendario de movilizaciones que afectará principalmente a la medicina de familia y a los pediatras. En general, los facultativos reclaman aliviar el colapso que sufren durante su jornada laboral. Para ello, piden reforzar las plantillas y tener más tiempo para atender a los pacientes.

Comunidad de Madrid

Los médicos y pediatras de atención primaria de Madrid vuelven a estar llamados este jueves 12 de enero a la huelga indefinida tras el fracaso del diálogo este miércoles con la Consejería de Sanidad. Las partes se reunieron en un séptimo encuentro de negociación que se prolongó durante casi tres horas tras la suspensión temporal de los paros acordada el pasado 22 de diciembre. En declaraciones a los medios tras el encuentro, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, explicó que la huelga de médicos y pediatras se retomará este jueves, día 12, “muy a su pesar” ante la falta de propuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo autonómico. Ayer, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, censuró la “actitud” y “falta de voluntad” del sindicato Amyts, que en su opinión hace “muy complicado” llegar a un acuerdo.

Andalucía

El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) de Andalucía ha anunciado una huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero ante “la falta reiterada” de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud y Consumo a sus reivindicaciones. Así lo indicó este miércoles el sindicato en un comunicado, en el que ha especificado que están llamados a participar todos los médicos de la Atención Primaria andaluza, médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido de que las movilizaciones de sanitarios anunciadas no serán entendidas entre los ciudadanos dado el pico de las infecciones respiratorias después de la Navidad.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el sindicato médico CESM ha decidido aplazar para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo la huelga que habían convocado para los días 17 y 18 de enero por la “sobrecarga asistencial” actual, porque no quieren “contribuir al caos” y porque han sido citados de nuevo por el conseller de Sanidad. Así la ha asegurado a EFE el secretario general del sindicato, Víctor Pedrera, quien ha explicado que tras el encuentro de ayer, el tercero con la Conselleria y en el que no se llegó a un acuerdo, han vuelto a ser convocados para esta tarde por el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, quien les ha comunicado que tiene “voluntad de retomar las negociaciones”. El secretario general del sindicato ha explicado que en el caso de no desconvocar finalmente las movilizaciones ahora aplazadas, harán huelga el primer lunes laborable de los meses de marzo, abril y mayo. Además, realizarán concentraciones entre las 8.30 y 9.30 horas en los centros hospitalarios y de Atención Primaria los días 15 y 22 de febrero y 1 de marzo.

Aragón

Los Sindicatos de Médicos de Atención Primaria de Aragón (CESMAragón y FASAMET) han anunciado una huelga para los próximos 23 y 24 de enero. Según apuntan, en esta comunidad hay pacientes en los pasillos esperando entre 48 y 72 horas por una habitación. Aunque por ahora se mantienen los paros, según confirmó a Efe Asun Gracia, delegada sindical de Fasamet, se han ido convocando reuniones periódicas con la administración sanitaria y se ha avanzado en algunos puntos. No así en otros que consideran determinantes, como la limitación de las agendas para solucionar la sobrecarga asistencial y evitar que un profesional llegue a visitar hasta ochenta pacientes al día, dijo Gracia.

Cataluña

El sindicato mayoritario en Cataluña, Metges de Cataluña, ha decidido “dar un paso adelante” para remediar el “bajón sin freno” en el que se encuentra el sistema catalán de salud y ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo de movilizaciones del colectivo médico que empezará con dos jornadas de huelga total los días 25 y 26 de enero de 2023, según afirman en un comunicado. El paro, al que están llamados a adherirse los 25.000 facultativos que trabajan en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (SISCAT). El sindicato lamenta que los “diferentes gritos de alerta lanzados por la organización sobre la degradación de la sanidad pública que no han tenido una respuesta decidida y concreta” por parte la Administración. Según los facultativos, el sistema sanitario está “gravemente amenazado” por la “desafección de los profesionales médicos” y la “nula capacidad de captar y retener las nuevas generaciones de facultativos”.

Extremadura

En Extremadura, el sindicato Simex ha fijado huelga por unas mejores condiciones de los facultativos los días 26 y 27 de enero, días en los que se llevará a cabo el paro general en el colectivo, tanto en atención primaria como en los hospitales. Además, se ha decidido convocar una huelga indefinida todos los lunes a partir del 30 de enero, inclusive, mientras no se solucionen los problemas del sector en la región.

Navarra

En el caso de no llegar antes a un acuerdo con el Gobierno navarro, los médicos de Atención primaria irán a huelga a partir del lunes 13 febrero de 2023. La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha afirmado este jueves que espera “reconducir” la huelga planteada para el mes de febrero por el Sindicato Médico de Navarra y ha reiterado su “voluntad de diálogo” para “reforzar el sistema público de salud, más allá de la situación de huelga”.