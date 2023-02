Nunca deberías meter estos alimentos en la freidora de aire

Las freidoras sin aceite se han vuelto muy populares en los últimos años. Estos aparatos utilizan aire caliente como sustitutivo del aceite utilizado por las freidoras tradicionales. Y eso los ha convertido en un producto muy atractivo a los ojos de una clientela cada vez más interesada en la posibilidad de minimizar notablemente la ingesta calórica de sus platos. Una freidora de aire podría reducir entre un 70 y un 80% de las calorías que aportaría el mismo producto si hubiera sido cocinado en aceite. Esto puede ser de gran ayuda para muchas personas que están tratando de perder peso. Pero ojo, tampoco son milagrosas.

La freidora de aire únicamente limita la cantidad de grasas que introducimos en nuestras recetas, pero eso no las convierte -automáticamente- en saludables

Utilizar esta herramienta en todas nuestras comidas no nos garantiza una dieta más saludable. Una receta poco saludable va a seguir siendo poco saludable... por mucho que haya sido cocinada en una freidora de aire. Además, también debemos tener en cuenta es que usar aceite no es necesariamente malo. De hecho, es una grasa saludable y es recomendable incluirlo en nuestra dieta en una proporción adecuada y moderada. Sobre todo si hablamos del aceite de oliva.

Otra aspecto que también debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestros alimentos en la freidora sin aceite, es que este tipo de preparación no sirve para todos los productos. Hay una serie de alimentos que no sólo no se cocinan nada bien, sino que además cocinarlos así puede suponer un auténtico peligro para nosotros y para nuestra familia.

1. Quesos y salsas

No necesita muchas explicaciones. El queso es un producto maravilloso y tremendamente versátil, pero no es recomendable meterlo en una freidora de aire. Puede derretirse e introducirse en algún recoveco del aparato. Es algo para lo la freidora de aire simplemente no está preparada. Además, limpiarlo es bastante engorroso. Y esto que hemos dicho para los quesos también aplica de la misma forma para las salsas y los elementos líquidos. Pueden alcanzar distintos elementos internos del dispositivo y generar un cortocircuito.

Los productos que puedan derretirse no deberían entrar en una freidora de aire. Podría ser peligroso FOTO: La Razón (Custom Credit) | Javier Fdez-Largo

2. Piezas demasiado grandes

La freidora de aceite se parece más a una freidora que a un horno porque utiliza mucha temperatura de golpe. Y eso es -precisamente- lo que hace que los alimentos cocinados en este aparato estén tan crujientes por fuera. Pero claro, esta característica también imposibilita cocinar productos demasiado grandes... que quedarán crudos por dentro. Así que, si estás planeando cocinar un pollo asado en una freidora de aire, mejor ni lo intentes. El pollo quedaría crudo por dentro... y eso podría derivar en una intoxicación alimentaria.

3. Palomitas

Si se hacen perfectamente en el microondas, ¿Por qué alguien querría intentarlo en la freidora de aire? Bueno, pues ya ha habido varios que lo han intentado... y el resultado nunca ha sido bueno. Las palomitas aumentan bruscamente de volumen y salen disparadas. Sin darnos cuenta pueden entrar en alguna zona no aislada del aparato y crear un problema posterior. Además, la temperatura es demasiado alta y suelen acabar quemadas.

4. Carnes rojas

La freidora de aire no es un horno y no es el mejor sitio para una pieza de carne FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de El Corte Inglés.

Cocinar las carnes rojas en la freidora sin aceite no es peligroso... pero es un desperdicio. Ya hemos dicho que este electrodoméstico es poco delicado. Utiliza demasiada temperatura de golpe para cocinar los alimentos... y deja poco espacio para modular las necesidades de una pieza en concreto. Y este tipo de carnes necesita una cocción mucho más precisa. Además, las carnes cocinadas así suelen quedar muy secas.