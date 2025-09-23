En 2024 aumentaron los ataques contra católicos y judíos en España

En el año 2024 aumentaron los ataques contra las creencias religiosas en España, en especial contra los católicos y judíos, según el informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), que recoge ACI Prensa. El documento alerta de que ha aumentado un 25% el número de estas acciones a lo largo del pasado año, alcanzando los 243 casos documentados, frente a los 193 de 2023.

Los cristianos son los creyentes más atacados, con casi siete casos de cada 10, hasta alcanzar los 168 (uno cada dos días), siendo los más numerosos los que afectan a los católicos (136). El OLRC subraya que, entre ellos, por segundo año consecutivo hay que lamentar el asesinato de un católico, el del fraile franciscano apaleado en el convento de Gilet (Valencia) el pasado mes de noviembre.

Asímismo, se destaca el aumento “de forma alarmante” de los casos de antisemitismo, que al alcanzar 29 casos, suponen un 876% más desde el año 2022, cuando se registraron tres casos. En el caso de la población musulmana, el OLRC destaca un incremento notable, pasando de siete a 11 casos.

El número de ataques a lugares de culto y símbolos religiosos aumentó en 2024 un 12% respecto al periodo anterior, al tiempo que se han disparado un 44%, alcanzando los 94 casos, las “acciones institucionales o sociales que excluyen activamente la religión de la vida pública”. También han aumentado los casos de escarnio hacia la religión (67 casos frente a los 54 del pasado año), mientras que las vejaciones se mantienen en valores similares, con una treintena de casos.

El informe 2024 del OLRC analiza de forma minuciosa la implicación de los partidos políticos en el aumento de los ataques a la libertad religiosa, que están involucrados en el 35,8% de los casos a través de declaraciones de los portavoces, iniciativas legislativas, actuaciones o mensajes emitidos por representantes políticos y formaciones parlamentarias.

Para este estudio, el OLRC revisa los diarios de sesiones y los boletines oficiales del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, entre otras fuentes y en ellas ha encontrado que son los partidos de la coalición de Gobierno los que más ataques perpetran. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está implicado en 39 de estos ataques, mientras que Sumar acumula 25 casos de acciones antirreligiosas.