Un 6,5 por ciento de adolescentes y jóvenes ha intentado suicidarse

Un 7,4 por ciento de los estudiantes de entre 12 a 20 años presenta un riesgo suicida elevado y el 6,5 % ha intentado quitarse la vida, según datos del informe sobre el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes presentado este martes.

La investigación realizada por Unicef, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, a partir de 100.000 encuestas a niños y jóvenes sobre el impacto del entorno digital en su salud y bienestar emocional.

El estudio evalúa el uso de las tecnologías en la infancia y la adolescencia y sus implicaciones en la salud mental, convivencia y desarrollo personal en estudiantes de 10 a 20 años, aunque en el análisis de la conducta suicida no incluye a Primaria.

En el apartado dedicado a la salud mental, el informe revela que el 13,7 por ciento del alumnado presenta síntomas manifiestos de ansiedad, el 13,1 % de depresión y el 9,1 % diferente sintomatología a nivel somático.

En la última semana, en torno a uno de cada cuatro chavales reconocen haber sentido nerviosismo o temblores, haber perdido el interés por las cosas, tener sentimientos de tristeza y sentirse tensa/o o alterada/o; más del 15 % ha sentido que no vale nada, sin esperanza en el futuro, miedo y dolores en el pecho.

Respecto a la relación con sus padres y entorno familiar, en 8 de cada 10 hogares se ha detectado al menos una manifestación de violencia filio-parental en el último año, una categoría que comprende desde discusiones airadas con los padres o cuidadores a empujones o agresiones pasando por gritos o insultos hacia ellos.

Los empujones, insultos y discusiones airadas con los padres o cuidadores son frecuentes en un 15 % de los casos, al menos cinco veces al año.

Las chicas, con mayor malestar emocional

En el análisis de la salud de los niños y jóvenes, el informe señala que el riesgo suicida es más del doble en el caso de las chicas que de los chicos (10,1 % y 4,3 %).

Uno de cada cinco encuestados ha pensado en quitarse la vida y un 9 % ha planificado cómo quitarse la vida; el 6,5 %, lo ha intentado.

Respecto a pensamientos de muerte, el 21,7 % ha sentido que la vida no merece la pena y el 16,7 % ha deseado estar muerto.

Las chicas muestran mayor porcentaje de satisfacción baja con su vida actual y también los estudiantes de FP. En el tránsito de Primaria a ESO pasa de un 9,2 % a un 21,1 %.

Puntúan con notable su calidad de vida

La calidad de vida media se sitúa en un 7,24 (para chicas 6,96 y chicos 7,53) y por nivel educativo: el promedio es mayor en Primaria (7,93) y el menor, en Bachillerato (6,59) y FP (6,72).

El nivel de malestar emocional (sentimientos y síntomas que generan incomodidad psicológica y dificultan el bienestar cotidiano) se situaría en el 14,2 % (mayor entre las chicas que entre los chicos 18,7 % y 9,3 %), en Bachillerato (18,7 %) y FP (19,1 %).

Las chicas mayor violencia verbal, los chicos física

Los expertos alertan de que los datos sobre violencia de hijos hacia sus progenitores o cuidadores son alarmantes y explican que las chicas ejercen mayor violencia verbal y psicológica y los chicos violencia física.

Siete de cada diez hijos o hijas discutieron de forma airada con sus padres y casi la mitad les gritaron, mientras que un 13 % les insultó y un 5 % les empujaron o pegaron.

Los estudiantes, no obstante, valoran la relación con sus progenitores con 8,82 puntos, un 7,5 con el profesorado y un 7,8 con sus compañeros.