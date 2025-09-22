El 65% de los mensajes de odio denunciados en redes sociales nunca fueron retirados

El 65 % de los mensajes de odio que el Gobierno reportó a través de su Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) en 2024 nunca fue retirado y solo el 4% de los que sí fueron borrados desaparecieron en las primeras 24 horas de exposición, un periodo clave para frenar su viralización y minimizar el impacto del discurso.

Son datos del informe anual del Oberaxe relativo a 2024, dado a conocer este martes tras la primera reunión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con representantes de Meta, YouTube y TikTok para combatir los mensajes de odio, racistas y xenófobos en las redes sociales.

Según este informe, el Gobierno detectó 2.870 contenidos considerados como discurso de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano o islamófobo durante el 2024, de los cuales solo fueron retirados un 35 %, una tasa "insuficiente" teniendo en cuenta que el 96 % infringen las normas de las propias plataformas.

En cuanto a la población extranjera, un análisis de los datos de 2024 ha constatado que la hostilidad en redes hacia este colectivo ha dejado de ser un fenómeno vinculado a hechos coyunturales y se ha convertido en una manifestación "persistente", que se mantiene activa incluso en ausencia de acontecimientos que sirvan de detonante, lo que evidencia "una base estructural de racismo y xenofobia".