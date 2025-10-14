Abogados Cristianos denuncia a Mónica García ante la Fiscalía por "negar los riesgos del aborto"

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por un presunto delito de prevaricación administrativa y, subsidiariamente, delito contra la salud pública por imprudencia grave, por "negar los riesgos del aborto" en sus recientes declaraciones ante los medios.

En un comunicado, Abogados Cristianos ha apuntado a las afirmaciones de García acerca de que "el síndrome postaborto no existe" y que es un "bulo", después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara con los votos de PP y Vox una proposición para obligar a los profesionales sociosanitarios a difundir información sobre el mismo.

Según Abogados Cristianos, estas declaraciones de la ministra "niegan, ocultan o minimizan los riesgos asociados al aborto", algo que asegura que "viola el deber de información veraz en materia sanitaria y expone a las mujeres a decisiones desinformadas que pueden dañar su salud".

Para respaldar su denuncia, la fundación de juristas ha añadido varios estudios científicos que apuntan las secuelas físicas y psicológicas del aborto en mujeres, así como una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que condena a la asociación de centros de aborto (ACAI) por publicidad engañosa al ocultar las posibles secuelas.

"El aborto es una intervención con numerosos riesgos y secuelas para la mujer. Negar esta realidad y no informar a las mujeres es ilegal, porque pone en grave peligro su salud y supone una coacción inadmisible. Esta desinformación solo beneficia a los empresarios del aborto, entre los que hay miembros del PSOE, que priorizan sus intereses económicos por encima de los derechos y la integridad de las mujeres", ha señalado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.