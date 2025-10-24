El PP acusa al Gobierno de "caos e irresponsabilidad" por el bloqueo de fondos destinados a Sanidad

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se levantaron este viernes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en señal de protesta por lo que califican como "el caos generado por el Gobierno", al que acusan de "utilizar las instituciones para confrontar con las autonomías" y de actuar “sin rumbo”, anunciando “una cosa y la contraria el mismo día”.

Según explican en un comunicado, los representantes autonómicos del PP abandonaron la reunión tras presentar un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo "que vuelva a la institucionalidad y se aleje del sectarismo", criticando además el uso político de asuntos sensibles como el cribado de cáncer.

Desde el PP aseguran estar "profundamente preocupados" por las desavenencias entre ministerios y por la "incapacidad del Gobierno de Sánchez para aprobar los presupuestos", lo que según denuncian, "podría estar desembocando en el bloqueo de partidas importantes y esenciales para la Salud Pública".

El partido señala que, según informaciones publicadas, el director general de Salud Pública envió este jueves un correo electrónico a las comunidades autónomas anunciando recortes en las transferencias sanitarias debido a que el Ministerio de Hacienda “se negaba a hacer modificaciones de crédito ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado”.

"Ya por la tarde, y ante la evidencia de que la información les iba a estallar en las manos, parece que el Gobierno decidió recular, argumentando un “error” desde Sanidad", sostiene el comunicado, que tacha de “inadmisible” que el Ejecutivo “esté jugando en sus disputas internas con los fondos públicos dedicados a, entre otras cosas, el cribado del cáncer, provocando el caos tanto entre las comunidades autónomas como entre los profesionales.”.

Los populares aseguran que “no hay conclusión que deje en buen lugar al Gobierno”: “Si María Jesús Montero pretendía bloquear esas transferencias, ya sabemos de dónde quieren recortar: del Estado del Bienestar que dicen defender. Si se trata de una nueva discusión interna entre PSOE y Sumar, es una evidencia más de que este Gobierno no funciona. Y si todo se debe a un error del Ministerio de Mónica García, alguien tendrá que asumir su responsabilidad por jugar con las comunidades autónomas y con los derechos de todos”.