Condenan a una banda en Londres por incendiar un almacén vinculado al Grupo Wagner

Seis hombres, entre ellos Dylan Earl y Jake Reeves, fueron condenados este viernes en el tribunal de Old Bailey por espionaje, terrorismo e incendio provocado, tras atacar un almacén en Leyton, al este de Londres, que almacenaba ayuda humanitaria y equipos StarLink destinados a Ucrania.

El incendio, ocurrido en marzo, fue ordenado por el grupo mercenario ruso Wagner, anteriormente liderado por Yevgeny Prigozhin, y causó daños valorados en más de 1,15 millones de euros, además de poner en peligro la vida de 60 bomberos que acudieron al lugar. El juez calificó el acto como una “campaña planificada de terrorismo y sabotaje” en interés del Estado ruso.

Según la jueza Cheema-Grubb, el caso refleja los intentos de la Federación Rusa de ejercer una influencia global perniciosa, utilizando redes sociales para reclutar saboteadores desde lejos de Moscú. Earl, considerado el arquitecto del ataque, planeaba nuevas “misiones” tras el incendio, incluyendo el secuestro del disidente ruso Evgeny Chichvarkin, propietario de un restaurante en Mayfair.

El tribunal reveló que los acusados eran miembros activos de canales de propaganda prorrusos y actuaban motivados por una mezcla de fanatismo ideológico y codicia personal. La sentencia marca un precedente en la lucha contra acciones encubiertas de grupos extranjeros en territorio británico.