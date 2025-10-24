España es el país en el que más británicos pierden su pasaporte: más de 5.300 el año pasado

Según las estadísticas oficiales, durante 2024 se registraron 5.354 solicitudes de documentos de emergencia por parte de turistas británicos que habían extraviado o sufrido el robo de sus pasaportes en territorio español. Esta cifra representa un incremento cercano al 10% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 4.886 casos similares, situando a España de manera consistente como el país donde los ciudadanos británicos experimentan este contratiempo con mayor frecuencia.

La situación se ha visto agravada por el reciente aumento en las tarifas consulares implementado en abril de 2025, cuando el gobierno británico elevó en un 25% el coste de la documentación de emergencia, situándolo en 140 euros.

Este ajuste representa el primer incremento en estos gastos desde 2016, añadiendo una carga económica adicional a los viajeros que enfrentan estas circunstancias.

Recomendaciones de seguridad

Emily Barnett, experta en viajes de Compare the Market, comentó en el Daily Mail sobre estos datos: "El hecho de que más de 5.000 británicos necesitaran documentos de emergencia solo en España el año pasado muestra lo comunes que son estos incidentes". La especialista destacó la importancia de verificar si el seguro de viaje incluye cobertura para pasaportes perdidos o robados, ya que esto podría ayudar a absorber los costes asociados con la obtención de documentación de emergencia y posiblemente nuevos vuelos o alojamiento extendido.

Las autoridades recomiendan a los viajeros cancelar inmediatamente cualquier pasaporte perdido o robado para reducir el riesgo de uso fraudulento por terceros. Esta medida de seguridad, combinada con una adecuada cobertura de seguro de viaje, se presenta como fundamental para los millones de turistas británicos que eligen España como destino vacacional cada año, especialmente durante períodos de alta afluencia como las vacaciones de octubre.