Un adolescente neozelandes se somete a una operación tras ingerir unos 100 imanes comprados por Internet

Un adolescente de 13 años en Nueva Zelanda fue sometido a una operación de urgencia después de haber ingerido entre 80 y 100 imanes de neodimio adquiridos en la plataforma de venta online Temu. Según la revista New Zealand Medical Journal, los médicos tuvieron que retirar varias zonas de tejido muerto de su intestino debido a las perforaciones y bloqueos causados por los objetos ingeridos.

El informe médico señala que este tipo de imanes de alta potencia, de unos 5x2 mm, están prohibidos en Nueva Zelanda desde enero de 2013 debido a los riesgos que representan para la salud infantil. Sin embargo, el adolescente pudo adquirirlos a través de Temu, una plataforma de origen chino que permite el envío internacional de productos. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda recordó que la prohibición se adoptó tras múltiples incidentes en la década de 2010. Las autoridades instaron a los padres a vigilar las compras en línea de sus hijos y a denunciar la presencia de productos prohibidos en plataformas digitales.

El New Zealand Medical Journalpublicó un informe detallando que el adolescente confesó haber ingerido los imanes una semana antes de acudir al hospital de Tauranga, en la Isla Norte. Tras cuatro días de dolor abdominal intenso, fue trasladado de urgencia y sometido a cirugía. Los médicos advirtieron que la ingesta múltiple de imanes puede provocar lesiones graves en cuestión de horas.

El hospital de Tauranga informó que el paciente se encuentra estable tras la operación y que permanecerá en observación durante varias semanas. Los médicos advirtieron que la recuperación será lenta debido a la extensión de las lesiones intestinales. El caso ha sido utilizado como ejemplo en campañas de concienciación sobre los riesgos de los imanes de alta potencia.

Un portavoz de Temu afirmó en un comunicado que la compañía había "iniciado una investigación interna y contactado a los autores del artículo (...) para obtener más detalles sobre este asunto. Nuestros equipos están revisando las fichas técnicas de los productos afectados para garantizar su total cumplimiento con los requisitos de seguridad locales". locales ".