Los adultos jóvenes no quieren mudarse de la casa de sus padres: esto es lo que hay detrás de la tendencia

Una de cada tres personas entre 18 y 34 años vive con sus padres. Aunque la pandemia aceleró esta tendencia, el fenómeno ya estaba en marcha desde principios del siglo XXI. Este cambio generacional, marcado por dificultades económicas, está transformando la forma en que los jóvenes construyen sus vidas adultas y se debe principalmente a causas personales y económicas.

El fenómeno de los "boomerang kids", como se denomina a quienes regresan al hogar familiar después de buscar independencia, se intensificó entre 2005 y 2015 debido al impacto de la crisis financiera de 2008. Esto afectó directamente a los ingresos, el empleo y la capacidad de endeudamiento de los hogares, obligando a muchos a regresar al nido familiar como medida de protección económica.

Actualmente, tanto los millennials como la Generación Z se enfrentan a una economía con un coste de vida elevado y salarios que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir sus aspiraciones. Según un estudio del Bank of America, más de la mitad de los adultos de la Generación Z declara que no gana lo suficiente para llevar el estilo de vida que desea. Esto se suma a la falta de ahorros de emergencia, lo que limita todavía más su independencia financiera.

Un ejemplo concreto de esta situación

El caso de Victoria Franklin, una joven de 27 años, ilustra las dificultades de esta generación. Franklin volvió a la casa de su madre tras graduarse en 2019 y, aunque encontró un empleo en su área de especialización, decidió quedarse debido a la pandemia. En lugar de pagar un alquiler, optó por ahorrar hasta el 50% de sus ingresos, destinando gran parte de ese dinero a un futuro pago inicial para adquirir una vivienda. Su caso refleja una estrategia común entre jóvenes que priorizan la estabilidad financiera por encima de la independencia inmediata.

Esta decisión beneficia a los individuos, pero los expertos advierten sobre las consecuencias macroeconómicas. Según Joanne Hsu, investigadora de la Universidad de Michigan, la formación de nuevos hogares impulsa el gasto en sectores como vivienda, transporte y alimentación.