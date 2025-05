Alejandra de Pedro, psicóloga: “Muchas parejas se enfrentan a crisis porque no logran diferenciar entre deseo y necesidad”

La psicóloga Alejandra de Pedro, especializada en terapia de pareja y gestión emocional, advierte sobre un fenómeno cada vez más común: la confusión entre deseo y necesidad en las relaciones amorosas. Esta confusión, según la experta, puede ser el origen de muchas crisis sentimentales.

De Pedro, autora del libro 'Por qué me cuesta tanto olvidarte', sostiene que muchas personas inician o mantienen relaciones no por un deseo genuino de compartir su vida con otra persona, sino por una necesidad imperiosa de no estar solas. Esta elección basada en la necesidad puede derivar en relaciones dependientes y poco saludables.

"Muchas parejas se enfrentan a crisis porque no logran diferenciar entre deseo y necesidad", afirma De Pedro. "El deseo implica elección y libertad, mientras que la necesidad puede llevar a la dependencia emocional".

La dependencia emocional se caracteriza por una necesidad extrema del otro, donde la ausencia o el desconocimiento del paradero de la pareja provoca un intenso malestar. Este patrón puede llevar a comportamientos como la constante necesidad de saber dónde está la pareja, hacer todo juntos y priorizar la relación por encima de todo, incluso de uno mismo. Este tipo de dependencia puede ser similar a una adicción, donde la persona se siente incapaz de estar sin su pareja, afectando a su bienestar emocional y su autonomía.

En un contexto donde las redes sociales y las aplicaciones de citas han transformado la forma en que nos relacionamos, De Pedro destaca la pérdida de habilidades como la asertividad. "Hoy en día, los jóvenes muestran ansiedad ante el contacto directo, prefiriendo respuestas breves o incluso prácticas de 'ghosting', dejando en el limbo todo", comenta. Esta falta de comunicación efectiva puede generar confusión y malestar en las relaciones.

Claves para relaciones saludables

Para evitar caer en relaciones basadas en la necesidad, De Pedro recomienda hacerse preguntas clave antes de comprometerse:

¿Quiero a esa persona tal y como es ahora o estoy proyectando sobre un ideal?

¿Esa persona me hace la vida más fácil o más difícil?

¿Tenemos los mismos objetivos vitales?

Estas reflexiones pueden ayudar a identificar si la relación se basa en un deseo genuino de compartir la vida con otra persona o en una necesidad de llenar un vacío emocional.