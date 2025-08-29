Alerta por aumento inusual de muertes por bacteria "come carne"

La infección de la bacteria 'Vibrio vulnificus', conocida popularmente como la bacteria ‘come carne’ se expande en Luisiana (Estados Unidos). En lo que va de 2025, al menos seis personas han muerto y 34 se han infectado, cifras que ya superan con creces el promedio anual de los últimos diez años de siete infecciones y una muerte, según recoge Efe.

Los dos fallecimientos más recientes se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas, recolectadas en aguas de Luisiana y servidas tanto en restaurante locales como de Florida.

Bacteria difícil de detectar

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten de que no se puede saber a simple vista si un marisco contiene la bacteria ‘come carne’ u otro germen peligroso.

Esta bacteria habita en aguas costeras salobres y puede transmitirse tanto por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, en particular ostras, como por el contacto con heridas abiertas durante el baño en el mar.

Fotografía de una persona afectada por una infección por vibrio vulnificus healthjade.net

El Departamento de Salud de Luisiana ha emitido un comunicado “instando a los residentes a tomar precauciones para prevenir la infección”.

Riesgo de complicaciones graves

Aunque en la mayoría de los casos la infección provoca diarrea y vómitos, en otros puede derivar en complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia) o muerte del tejido alrededor de la herida (necrosis tisular), e incluso requerir amputaciones. De acuerdo con los CDC, una de cada cinco personas infectadas fallece.