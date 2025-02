El alcalde de Boadilla del Monte advierte a los Okupas: "Los forajidos no van a campar a sus anchas"

Tras la ocupación de 28 pisos en una urbanización de lujo en Carabanchel el pasado diciembre, la tensión vecinal ha sido constante debido a los conflictos y el ruido generado por los Okupas. Mientras algunos han abandonado los inmuebles, nuevos vídeos han salido a la luz mostrando sus planes de expansión a otros edificios de la zona. La empresa de desokupación contratada ha logrado recuperar varias viviendas, pero algunos okupas exigen compensaciones económicas para marcharse. Además, se investiga la posible vinculación del grupo con una organización criminal, lo que podría derivar en cargos legales. Ahora el plan tiene un nuevo objetivo, la localidad también madrileña de Boadilla del Monte. "Espejo Público"ha hablado con vecinos de la zona y al propio alcalde de Boadilla, el popular Javier Úbeda, que ha pedido a la Delegación del Gobierno de la capital más efectivos de la Guardia Civil para hacer frente a los Okupas.

La pesadilla vivida por los vecinos de Carabanchel

El matinal de Antena 3 se ha desplazado hasta el barrio madrileño en el que han conversado con una de las vecinas que ha tenido que convivir con los Okupas en su urbanización durante estas arduas semanas, en el que aún se pueden ver las consecuencias del paso de la banda de "El Paraguayo, alías el gordo", que han destrozado muchas de la viviendas okupadas, celebrando fiestas continuas y no dejando descansar a los habitantes de alrededor. La vecina de Carabanchel ha comentando que ahora viven en paz tras unos meses atrás de pesadilla pero no ha dudado en detallar cómo ha sido la convivencia junto a los Okupas. "La policía estaba mañana, tarde y noche en nuestra urbanización, además que las continuas fiestas impedían el descanso de los vecinos de esta urbanización. No se podía convivir y gracias a la actitud de los vecinos, que hemos luchado por nuestras viviendas, hemos logrado en dos meses solucionar este problema", espetaba la invitada, cuyo testimonio ha servido como un perfecto primer plato para a continuación entrevistar a Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, próximo objetivo de la banda de "El Paraguayo", que ha prometido luchar por sus convecinos, además de pedir ayuda a las autoridades de nuestro país.

Como un sheriff del lejano oeste

Defendiendo su pueblo con uñas y dientes, así se ha presentado Javier Úbeda en la conexión que ha tenido en "Espejo Público" en el que ha explicado cómo va a ser el plan de actuación contra los Okupas que amenazan con la okupación de las viviendas de Boadilla del Monte. La preocupación por la posible llegada de okupas a Boadilla del Monte ha sido abordada en "Espejo Público", donde el alcalde del municipio, Javier Úbeda, expresó su inquietud ante la amenaza de estas mafias organizadas. Aunque, según sus declaraciones, aún no hay constancia de su presencia en la zona, el Ayuntamiento y la policía local permanecen en alerta para evitar que estos grupos puedan asentarse en la localidad. Úbeda destacó que el perfil de las viviendas en Boadilla, principalmente chalés y residencias unifamiliares, dificulta la ocupación en comparación con los pisos de obra nueva que han sido el objetivo en Carabanchel. Sin embargo, insistió en la necesidad de endurecer la legislación para frenar el avance de estos delincuentes, a quienes calificó como "una banda de forajidos" que buscan lucrarse mediante la extorsión a propietarios y promotoras inmobiliarias. Durante la conversación, una vecina afectada relató cómo el modus operandi de estos okupas consiste en asentarse en las viviendas y luego exigir compensaciones económicas para abandonarlas. Según su testimonio, en algunos casos se han pagado hasta 3.000 euros por vivienda a estas mafias, lo que, multiplicado por el número de pisos okupados, representa un negocio muy lucrativo para los delincuentes. En este contexto, se hizo especial mención a un individuo conocido como "el Gordo", señalado como una de las figuras clave en esta red de ocupación ilegal. Susanna Griso, presentadora del matinal, enfatizó que este fenómeno no tiene nada que ver con la ocupación por necesidad, sino que responde a un esquema criminal bien organizado que ha convertido la extorsión en un negocio. Ante esta situación, el alcalde reafirmó su compromiso de impedir que estos okupas "campen a sus anchas" en Boadilla y subrayó la urgencia de revisar las leyes actuales para evitar que los vecinos se sientan desprotegidos ante estas prácticas delictivas.