Alerta sanitaria en España: ordenan retirar un famoso tratamiento estético

Ministerio de SanidadLa Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha advertido que, según la información facilitada por las autoridades sanitarias eslovacas, se ha detectado un certificado de marcado CE falso en un producto sanitario en España, por lo que no hay garantía de seguridad a la hora de utilizarlo.

En concreto se trata de un gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando, que responde al nombre comercial de 'Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®'. El producto ha sido introducido en nuestro país por Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China.

“Según la información proporcionada, se ha detectado un certificado de marca CE falso con el número de identificación 2020-MDD/DE-025 del organismo notificado eslovaco 3EC International as, cuyo número de identificación es 2265, para el fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co. ., Ltd., China, para el gel de relleno de tejidos blandos Ácido Hialurónico Reticulado/ No Reticulado Manorui”, explica el comunicado emitido por el organismo dependiente de Ministerio de Sanidad.

La AEMPS explica que el certificado tiene fecha de emisión 7 de noviembre de 2020 y fecha de caducidad 6 de noviembre de 2025. Sin embargo, las autoridades sanitarias eslovacas informan de que el fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China, no es cliente del organismo notificado 3EC International a.s. (2265). Además, ningún certificado con número 2020-MDD/DE-025 ha sido expedido por dicho organismo notificado.

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra en distintas partes de nuestro organismo de forma natural. Debido al paso de los años, nuestro organismo dejan de producirlo naturalmente o lo producen en menor cantidad. En consecuencia, la piel pierde firmeza, volumen y elasticidad.

En medicina estética y de rejuvenecimiento facial se utiliza para combatir estos signos mediante inyecciones. Se emplea para hidratar, densificar, rellenar y alisar arrugas, dar volumen y reponer tejido graso cuando existe atrofia facial o corporal. Además, existen distintos tipos de ácido hialurónico que permiten personalizar el tratamiento de cada paciente, según la zona, el tipo de piel o su edad.