Los alimentos que están detrás del alarmante aumento de la diabetes tipo 2 entre los jóvenes

El fuerte incremento de los casos de pacientes con diabetes 2 es preocupante. La incidencia de la enfermedad en el mundo se ha disparado casi un 60% en tres décadas entre la población adolescente y joven, la que por edad menos probabilidades debería tener de desarrollar esta patología, según un estudio publicado recientemente en The British Medical Journal.

La diabetes tipo 2 puede causar graves problemas de salud, no solo en los pies o en los ojos, como hemos escuchado más de una vez, sino que puede favorecer también graves problemas de corazón o incluso accidentes cerebrovasculares. Se trata de la otra pandemia de este siglo, pero lo más importante de todo y algo de lo que no estamos concienciados, es que prevenible e incluso se puede retrasar su aparición. ¿Cómo? Básicamente, modificando nuestro estilo de vida y corrigiendo ciertos hábitos.

Un modelo de investigación sobre la ingesta alimentaria en 184 países, desarrollado por investigadores de la Escuela Friedman de Ciencia y Política de la Nutrición de la Universidad Tufts (Estados Unidos), estima que una dieta deficiente contribuyó a más de 14,1 millones de casos de diabetes tipo 2 en 2018, lo que representa más del 70% de los nuevos diagnósticos a nivel mundial. El análisis, que consideró datos de 1990 y 2018, proporciona una valiosa información sobre qué factores dietéticos están impulsando la carga de diabetes tipo 2 por región del mundo, según publican sus autores en la revista 'Nature Medicine'.

De los 11 factores dietéticos considerados, tres contribuyeron en gran medida al aumento de la incidencia mundial de la diabetes de tipo 2: la ingesta insuficiente de cereales integrales, el exceso de arroz y trigo refinados y el consumo excesivo de carne procesada. Factores como el consumo excesivo de zumos de fruta y la ingesta insuficiente de verduras sin almidón, frutos secos o semillas tuvieron un impacto menor en los nuevos casos de la enfermedad. "Nuestro estudio sugiere que la mala calidad de los hidratos de carbono es una de las principales causas de la diabetes de tipo 2 atribuible a la dieta en todo el mundo. Estos nuevos hallazgos revelan áreas críticas de enfoque nacional y mundial para mejorar la nutrición y reducir las cargas devastadoras de la diabetes", afirma Dariush Mozaffarian, autor principal del estudio y profesor de Nutrición en la Universidad Tufts y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina Tufts de Boston.

Mozaffarian y su equipo desarrollaron un modelo de investigación de la ingesta dietética entre 1990 y 2018 y los aplicaron a 184 países. El modelo se basó en información de la Global Dietary Database, junto con datos demográficos de la población procedentes de múltiples fuentes, estimaciones de la incidencia mundial de diabetes tipo 2 y datos sobre el impacto de las opciones alimentarias en las personas con obesidad y la enfermedad, procedentes de múltiples artículos publicados. En comparación con 1990, hubo 8,6 millones más de casos de diabetes tipo 2 debido a una dieta deficiente en 2018 .

El análisis, que contó con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, reveló que comer demasiados alimentos poco saludables era más impulsor de la diabetes tipo 2 a nivel mundial que la falta de consumo de alimentos saludables, especialmente para los hombres en comparación con las mujeres, en los adultos más jóvenes frente a los mayores y en residentes urbanos frente a rurales a nivel mundial. Más del 60% del total mundial de casos de la enfermedad atribuibles a la dieta se debieron a seis hábitos alimentarios nocivos: comer demasiado arroz y trigo refinados; demasiadas carnes rojas procesadas y no procesadas; y beber demasiadas bebidas azucaradas y jugos de frutas.

Polonia y Rusia, donde las dietas suelen ser ricas en carne roja y carne procesada, y de otros países de Europa oriental y central, así como de Asia central, registraron el mayor porcentaje de nuevos casos de diabetes de tipo 2 relacionados con la dieta. La incidencia también fue elevada en América Latina y el Caribe, especialmente en Colombia y México, lo que se atribuyó al elevado consumo de bebidas azucaradas, carne procesada y escasa ingesta de cereales integrales.

"Si no se controla y se prevé que la incidencia aumente, la diabetes tipo 2 seguirá afectando a la salud de la población, la productividad económica, la capacidad del sistema de atención sanitaria y las desigualdades sanitarias en todo el mundo", afirma Meghan O'Hearn, primera autora del estudio. O Hearn llevó a cabo esta investigación cuando era candidata al doctorado en la Escuela Friedman y actualmente trabaja como Directora de Impacto de Sistemas Alimentarios para el Futuro, un instituto sin ánimo de lucro y un fondo con ánimo de lucro que permite a las empresas alimentarias y agrícolas innovadoras mejorar de forma mensurable los resultados nutricionales de las comunidades desatendidas y de bajos ingresos. "Estos hallazgos pueden ayudar a informar las prioridades nutricionales para los médicos, los responsables políticos y los actores del sector privado, ya que fomentan opciones dietéticas más saludables que abordan esta epidemia mundial", destaca.

Diabetes tipo 2

La diabetes de tipo 2 es la forma patológica de diabetes más común a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, al igual que el sobrepeso y la obesidad. Es una enfermedad que se desarrolla cuando el nivel de glucosa en sangre es demasiado elevado, puesto que la insulina no está capacitada para realizar su función, basada en proporcionar movilidad a la glucosa para llegar hasta las células. “Concretamente, los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares no responden de manera correcta a dicha insulina (acción conocida como resistencia a la insulina), por la lipotoxicidad de la grasa visceral en personas con sobrepeso”, afirma Amalia Paniagua Ruiz, especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y gran conocedora del manejo de esta enfermedad. Amalia Paniagua Ruiz, especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y gran conocedora del manejo de esta enfermedad. Así, esta enfermedad vascular afecta al riego sanguíneo de vasos de pequeño y mediano tamaño a nivel de todo el cuerpo. “En consecuencia, cuando no se corrige la glucemia adecuadamente puede producir afectación de la retina, del riñón, del corazón, del cerebro y de los nervios y arterias de piernas y brazos”.