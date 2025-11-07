Así es la casa prefabricada donde vive Elon Musk: se construye en 24 horas y cuesta lo mismo que un Tesla

Los precios de la vivienda se disparan y los plazos de construcción se alargan cada vez más, por ello cada vez se inventan más alternativas como esta, una pequeña casa que está cambiando las reglas del juego.

Se llama Casitay es el modelo estrella de la empresa estadounidense Boxabl, una startup que busca revolucionar el mercado inmobiliario con un concepto tan simple como fabricar casas en cadena, transportarlas en camión y tenerlas listas para habitar en menos de un día.

Esta vivienda modular, de tan solo 21,5 metros cuadrados, cuesta alrededor de 60.000 dólares (unos 52.000 euros), lo que la convierte en una alternativa real y asequible frente a los precios desorbitados de las viviendas tradicionales.

Su diseño compacto no impide ofrecer todas las comodidades de un hogar moderno ya que dentto encontramos un espacio diáfano que combina salón y dormitorio, una cocina completamente equipada, baño independiente y grandes ventanales verticales que llenan el interior de luz natural.

La casa que enamoró a Elon Musk

El interés mediático en este proyecto creció cuando Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, confesó en 2021 que había dejado atrás las mansiones para vivir en una casa prefabricada cercana a las instalaciones de SpaceX, valorada en unos 50.000 dólares.

Aunque el propio Musk aclaró que no vive exactamente en una Casita de serie, sí reconoció tener un prototipo de Boxabl y admirar el concepto de vivienda eficiente y minimalista.

Tecnología, eficiencia y sostenibilidad

La Casita de Boxablesta construida con una estructura de acero, hormigón y espuma aislante EPS, materiales que garantizan resistencia al viento, la humedad e incluso la nieve.

Su techo cuenta con un sellado térmico de alta eficiencia, y las paredes pueden incorporarpaneles solares que permiten generar la energía necesaria para el día a día.

El sistema de climatización, la iluminación e incluso los electrodomésticos pueden controlarse desde una aplicación móvil, en algunos casos compatible con el ecosistema Tesla.

Casita Boxabl

Todo el espacio está pensado para aprovechar al máximo cada metro cuadrado, con soluciones de almacenamiento ocultas y un diseño interior de líneas minimalistas y materiales duraderos.

Una vivienda lista en un día

Una de las características más llamativas de este modelo es su rapidez de instalación. La Casita se entrega plegada dentro de un contenedor de unas dos toneladas y puede montarse completamente en unas 24 horas.

El proceso de despliegue y conexión a servicios básicos puede realizarse incluso en menos tiempo. Esta velocidad se debe al enfoque industrial de la empresa, que fabrica los módulos en cadena al estilo de una línea de montaje automotriz, reduciendo costes y tiempos de entrega.

Boxabl ya planea ampliar su capacidad de producción y expandirse fuera de Estados Unidos, con la ambición de que cualquier persona pueda tener una "casa de un día" en cualquier parte del mundo.

Aunque el precio base de unos 60.000 dólares no incluye el terreno. Su combinación de precio, sostenibilidad y facilidad de instalación convierte a la Casita en una alternativa real a la vivienda tradicional.