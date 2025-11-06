Acceso

Economía

Empresas

Los accionistas de Tesla aprueban pagar a Elon Musk la cifra récord de un billón de dólares

El paquete salarial permitirá al surafricano controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta

FILE - Elon Musk listens as President Donald Trump speaks during a news conference in the Oval Office of the White House, May 30, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File)
El fundador de Tesla y hombre más rico del mundo, Elon MuskASSOCIATED PRESSAgencia AP
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de un billón de dólares (unos 850.000 millones de euros) en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta, informa Efe.

Noticia en desarrollo

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas