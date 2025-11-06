Los accionistas de Tesla aprueban pagar a Elon Musk la cifra récord de un billón de dólares

La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de un billón de dólares (unos 850.000 millones de euros) en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta, informa Efe.

Noticia en desarrollo