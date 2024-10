Así es la nueva estafa del ''paquete'': puede afectar a todos los que compran online

El auge de las compras online ha traído consigo un aumento de las estafas cibernéticas, que cada vez se vuelven más sofisticadas y difíciles de detectar. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza y la creciente dependencia de los consumidores en los envíos a domicilio para idear nuevos fraudes. Ahora, una nueva amenaza conocida como la estafa del "paquete" está afectando a miles de personas, especialmente en Estados Unidos, donde varios departamentos de policía ya han emitido advertencias.

La estafa del ''paquete''

La estafa consiste en el envío de un paquete que no has solicitado. El paquete, dirigido a tu nombre y con tus datos, suele contener artículos de bajo valor, como bisutería barata o pequeños altavoces. Sin embargo, el verdadero peligro está en un código QR incluido dentro del paquete, que invita a los receptores a escanearlo.

Al escanear el código, los usuarios son redirigidos a una página web fraudulenta que, bajo diversas excusas, les solicita información personal, como datos bancarios o incluso se les pide descargar una aplicación. Esta aplicación, una vez instalada, permite a los estafadores acceder a la información almacenada en el dispositivo, incluidas contraseñas y datos bancarios, poniendo en grave riesgo la seguridad financiera y personal de las víctimas.

Las autoridades han instado a los usuarios a ser extremadamente cautelosos. Si recibes un paquete que no has pedido, la recomendación es no escanear el código QR ni ingresar a ningún enlace sospechoso. En su lugar, lo mejor es ponerse en contacto con el proveedor de servicios de mensajería o las autoridades para reportar el incidente.

Las estafas de este tipo se aprovechan de la curiosidad y la expectativa de los consumidores, que muchas veces esperan envíos y no dudan en abrir cualquier paquete que llegue a su domicilio.

Con la temporada de compras en línea incrementándose cada año, es crucial mantenerse alerta y protegerse ante este tipo de fraudes. Los expertos recomiendan verificar siempre el origen de cualquier envío no solicitado y evitar la interacción con cualquier código o enlace que no provenga de fuentes de confianza.