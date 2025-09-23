Así es el puente colgante más largo del mundo: ingeniería de vanguardia y récord histórico

China, reconocida por sus avances en infraestructura, ha dado un paso más en su liderazgo global con la inauguración del puente colgante más largo del mundo, que cruza el imponente río Yangtsé, uno de los más extensos y caudalosos del planeta.

La construcción de esta megastructura tardó seis años en completarse y ha supuesto un hito no solo por sus dimensiones, sino también por el impacto que tendrá en la conectividad de la región. Antes, el trayecto para cruzar esta zona podía tardar hasta 80 minutos, mientras que ahora se reduce a tan solo 20 minutos, transformando por completo la movilidad de miles de personas.

Detalles técnicos y diseño de vanguardia

El puente cuenta con más de 10 kilómetros de longitud,una autopista superior de seis carriles con límite de velocidad de hasta 100 km/h y, en la parte inferior, una carretera adicional de cuatro carriles junto a una vía férrea para trenes capaces de alcanzar los 200 km/h.

Las torres de acero y hormigón que sostienen la estructura alcanzan los 350 metros de altura, uniendo cientos de cables de acero de alta tensión. Para su construcción, los ingenieros tuvieron que enterrar gigantescos cajones de acero en el lecho del río, lo que permitió trabajar en seco pese a las fuertes corrientes.

Además, se diseñaron grúas específicas y una torre inteligente con capacidad de elevación sin precedentes para montar con precisión cada segmento del puente, dado el peso adicional de las vías del tren frente a las carreteras convencionales.

Impacto económico y social

Las autoridades locales destacan que esta obra no solo reducirá los tiempos de viaje, sino que también impulsará la economía de la región, mejorará la logística y fomentará el turismo interno. "El puente representa la fusión perfecta entre innovación tecnológica y desarrollo económico sostenible", señaló Li Zhang, ingeniero jefe del proyecto, durante la inauguración.