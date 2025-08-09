Así es la respuesta con la que el dueño de un restaurante convirtió una reseña negativa en una ovación

En la era digital, cada reseña puede convertirse en un altavoz. Y esta vez, lo que parecía una crítica destructiva se transformó en una lección de respeto laboral que ha sido aplaudida por miles en redes sociales.

Todo comenzó cuando una clienta, Begoña, compartió su frustración en el perfil de @soycamarero, que recopila experiencias del mundo de la hostelería. En su reseña de una estrella, lamentaba no haber sido atendida porque la cocina ya había cerrado. “Muy pocas ganas de trabajar”, escribió, en lo que parecía un ataque directo al equipo del restaurante.

Pero la respuesta del dueño fue todo menos defensiva. Con serenidad y firmeza, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Creemos que no es justo que nos valores de forma negativa por cumplir con nuestro horario. Nuestro equipo trabaja muchas horas y también merece descansar. Cerrar la cocina a la hora establecida no es falta de ganas, es respeto por las personas que están detrás del servicio.”

Lejos de entrar en conflicto, el propietario explicó que los horarios están pensados para cuidar tanto la calidad del servicio como la salud de sus trabajadores. Y añadió una invitación cordial: “Nos encantaría que volvieras en otro momento. Seguro que podemos ofrecerte una experiencia mucho más positiva.”

La respuesta fue celebrada en redes como un ejemplo de comunicación asertiva y liderazgo empático. Comentarios como “¡Bravo por el dueño!” o “Así se defiende a un equipo con clase” inundaron la publicación.