Unos falsos policías disparan a unos turistas franceses tras intentar extorsionarlos en plena autovía

Lo que parecía un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla para un grupo de turistas franceses. En plena tarde de sábado, mientras circulaban por la autovía R-4 / AP-36 cerca de Toledo, fueron interceptados por varios individuos encapuchados que simulaban ser agentes de seguridad.

Los falsos policías detuvieron el vehículo con la excusa de realizar un control. Exigieron documentación y una suma de dinero, en un claro intento de extorsión. Al percatarse del engaño, los turistas intentaron huir, momento en el que los agresores abrieron fuego contra el coche. Uno de los disparos atravesó la luna delantera y el asiento del copiloto, dejando claro que no dudaban en usar la violencia.

Aterrados, los viajeros lograron llegar hasta un hotel-restaurante en Dosbarrios, donde se refugiaron y alertaron a la Guardia Civil. La respuesta policial fue rápida: los agentes se desplazaron al lugar, tomaron declaración a las víctimas y localizaron el vehículo de los atacantes, abandonado en un municipio cercano. Los agresores, sin embargo, lograron escapar.

Según las primeras investigaciones, se trata de individuos jóvenes, encapuchados, que actúan con violencia y precisión. Se sospecha que podrían estar vinculados a una red criminal más amplia que opera en la región.