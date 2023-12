Atragantamientos: ¿ayudan los refrescos de cola a liberar la comida atrapada en la garganta?

Aunque en cualquier momento del año se pueden producir un atragantamiento, lo cierto en que en durante las fiestas navideñas, fechas de comidas y cenas de celebración, aumentan las probabilidades de que suceda. En gran parte porque muchas personas tienden a comer en mayores cantidades o a beber más de la cuenta, lo que podría provocar una deglución incorrecta.

A menudo el trozo de comida atascado termina cayendo por sí mismo, pero a veces es necesario acudir a urgencias para que se retire con una red o unas pinzas En las últimas semanas se ha hecho viral un supuesto truco que afirma que los refrescos de cola ayudan a despejar el esófago obstruido en un atragantamiento. Sus defensores afirman que el gas de esta bebida ayuda a deshacer la comida que se encuentra atrancada.

Un equipo de investigadores del UMC de Ámsterdam ha realizado un estudio dirigido a comprobar la utilidad y seguridad de estas bebidas a la hora de disolver trozos de comida en el esófago. "La médico de urgencias Elise Tiebie, impulsora de este proyecto, vio en Internet que en realidad se trataba de un rumor, desde páginas web de consejos hasta Wikipedia, pasando por una anécdota en un periódico británico sobre médicos que salvaron una vida con refrescos de cola. Incluso he oído a médicos recomendarlo", afirma Arjan Bredenoord, catedrático de Gastroenterología del UMC de Ámsterdam y autor principal del estudio. La investigación se ha publicado en el número de Navidad de la revista 'BMJ'

Cuando los pacientes acuden a urgencias por un atragantamiento, si hay sospechas de que el trozo de comida sigue en el esófago, se realiza una endoscopia de urgencia: se introduce una cámara por la boca hasta el esófago y luego se extrae el trozo de comida. Bredenoord y su equipo, repartido en cinco hospitales holandeses, investigaron en 51 pacientes si los refrescos de cola ayudan a hacer pasar el alimento atascado, evitando una endoscopia de urgencia

Los participantes en el estudio tenían algún alimento atrancado en el esófago y esperaban en la sala de urgencias que se les realizara a una endoscopia para localizar y retirar el alimento atrancado. A la mitad se les administró sorbos de refresco cola, y la otra mitad se limitó a esperar. Si los pacientes seguían sin poder tragar saliva, se les realizaba la endoscopia y se les extraía el trozo de comida.

Los resultados mostraron que la cola no ayudó. Tanto en los pacientes que recibieron la bebida como en los que esperaron sin tomarla hubo una misma mejora en el 61% de los casos. Por otra parte, no hubo efectos secundarios ni complicaciones por el uso de los refrescos. "No hubo mejoría al utilizar cola para aflojar la comida atascada en el esófago, a menudo la comida se desalojaba por sí sola al cabo de un rato y, si no, realizábamos una endoscopia. Esperemos que esto acabe con este mito", concluye Bredenoord.