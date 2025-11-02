Un bañista muere ahogado y otro desaparece en la playa de Famara (Lanzarote)

Un bañista de 37 años, de nacionalidad rumano, ha fallecido ahogado y otro, también extranjero, ha desaparecido esta tarde en la playa de Famara, en el norte de Lanzarote, según han informado fuentes el Consorcio Insular de Emergencias y del 112.

Poco después de las 16:00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros en Famara y de que habían sacado del agua a uno inconsciente.

Los socorristas, primero, y los sanitarios, después, intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sobre las 16.50 se confirmó su muerte.

Uno de los bañistas en apuros logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, al que se está buscando.

En los esfuerzos por localizarlo han participado durante la tarde dos helicópteros del Gobierno de Canarias y una embarcación de los bomberos de Lanzarote.

En estos momentos, han sido relevados por dos unidades de Salvamento Marítimo: el helicóptero Helimer 215 y la embarcación Salvamar Al Nair.