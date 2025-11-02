Acceso

Sociedad

Sucesos

Un bañista muere ahogado y otro desaparece en la playa de Famara (Lanzarote)

En los esfuerzos por localizarlo han participado durante la tarde dos helicópteros de Canarias y una embarcación de los bomberos de Lanzarote

Sucesos.- Rescatado un joven de 20 años en un helicóptero tras verse en apuros en la costa de Yaiza (Lanzarote)
Rescatado un joven de 20 años en un helicóptero tras verse en apuros en la costa de Yaiza (Lanzarote)Europa Press
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

Un bañista de 37 años, de nacionalidad rumano, ha fallecido ahogado y otro, también extranjero, ha desaparecido esta tarde en la playa de Famara, en el norte de Lanzarote, según han informado fuentes el Consorcio Insular de Emergencias y del 112.

Poco después de las 16:00 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varios bañistas se encontraban en apuros en Famara y de que habían sacado del agua a uno inconsciente.

Los socorristas, primero, y los sanitarios, después, intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sobre las 16.50 se confirmó su muerte.

Uno de los bañistas en apuros logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, al que se está buscando.

En los esfuerzos por localizarlo han participado durante la tarde dos helicópteros del Gobierno de Canarias y una embarcación de los bomberos de Lanzarote.

En estos momentos, han sido relevados por dos unidades de Salvamento Marítimo: el helicóptero Helimer 215 y la embarcación Salvamar Al Nair.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas