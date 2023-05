Bebidas, dulces o semillas: 7 alertas alimentarias de la AESAN a las que prestar atención

La ley obliga a las empresas a que en las lista de ingredientes de un producto destaquen los alérgenos, de forma que sean fácilmente identificables para los consumidores. Sin embargo, no todos cumplen con este requerimiento o bien, pueden producirse contaminaciones dentro de la producción, manipulación o envasado que hacen que en un determinado producto haya algún alérgeno si declarar. Por ello, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) lanza avisos de manera puntual para informar a los consumidores sobre aquellos productos que no señalan los alérgenos en el etiquetado. En estos casos el producto afectado debe retirarse del mercado para evitar riesgos a los consumidores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un artículo recogiendo las últimas advertencias de la AESAN. Recuerda que, según los dictámenes científicos adoptados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los alérgenos que deben resaltarse son los 14 más comunes entre la población europea: cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y lactosa, frutos de cáscara, semillas de sésamo, apio, mostaza, altramuces, moluscos y dióxido de azufre y sulfitos. Además, añade que hay otros alimentos que también pueden provocar alergias, por lo que recuerda es muy importante leer detenidamente toda la lista de ingredientes.

Entre los síntomas más frecuentes de de una alergia alimentaria destacan el picor en la boca y paladar, ronchas y habones en la piel, vómitos, diarrea y dificultad respiratoria. En los casos más graves, la ingesta del alimento puede desencadenar un shock anafiláctico, una reacción que afecta a todo el organismo, normalmente pocos minutos después de entrar en contacto con el alérgeno, y que puede causar la muerte. Esta reacción no depende de la cantidad de alimento ingerida, sino de la sensibilidad del paciente. Por ello, es vital en estos pacientes no entrar en contacto ni con cantidades insignificantes del alimento.

Estas son las alertas alimentarias más recientes en España

Presencia de leche en mantequilla de cacahuete con pepitas de chocolate

El producto implicado es Peanut Butter, Chocolate Chip de la marca Nature's Finest. El problema se ha detectado en los tarros de cristal de 350g con lote L0107 y que pertenecen al lote número L0107, con fecha de caducidad estimada para el próximo 1 de julio. Inicialmente, este producto se ha distribuido en la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que pueda haberse vendido en otras comunidades. Las personas alérgicas a las proteínas de la leche no deben consumir este alimento si lo tienen en casa.

Presencia de proteínas de la leche en rosquilla de anís

El producto afectado son las rosquillas nevadas de anís de la marca Levadura Madre Natural Bakery. La incidencia afecta a todos los lotes del producto, comercializados en bolsas de 220 g. Según la información disponible, las rosquillas se han distribuido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, pero no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La AESAN recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que no consuman este producto.

Presencia de trazas de mostaza en semillas de lino ecológicas procedentes de Turquía

La alerta afecta a varios lotes de dos marcas de semillas de lino ecológicas:

- Semilla lino marrón bio de la marca Ecosana en formato de 3 kg. Están afectados los lotes C26372 y C27372, con fechas de consumo preferente 02/2025 y 03/2025, respectivamente.

- Semilla lino marrón bio de la marca Too Bio en formato 250 g. La incidencia se encuentra en el lote CT16058 con fecha de consumo preferente 02/2025.

- Semilla lino marrón bio de la marca Too Bio en formato 3 kg. Están implicados los lotes C26372 (fecha 02/2025) y C27372 (consumo preferente 03/2025).

Inicialmente, estas semillas se han distribuido en las Islas Canarias, Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan comercializarse en otras áreas. Como medida de precaución, la agencia recomienda que si eres alérgico a la mostaza y tienes el producto en casa, te abstengas de consumirlo.

Proteínas de leche en productos industriales de pastelería

Los productos afectados por esta alerta son los pasteles Petisú maltitol y Hojaldre vainilla maltitol elaborados por Industria Confitera Colmenar, S.L. Los lotes retirados son: 19230103, 20230103 y 23230104 con fechas de consumo preferente 19-03-2023, 20-03-2023 y 23-03-2023. Se comercializan en bandejas de 2 kg, embolsados individualmente. Estos dulces se han distribuido en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, aunque no se descarta que pueda estar disponible en otras regiones. Si eres alérgico a las proteínas de la leche, no consumas este producto si pertenece a alguno de los lotes implicado en la alerta.

Presencia de gluten en gominolas Chupa Chups

El producto en cuestión son los caramelos de goma “Sour mini tubes” de la marca Chupa Chups. Están afectadas las bolsas de 150 g con lote L2082 y fecha consumo preferente 02/2024. La incidencia fue detectada y trasladada a la AESAN por las autoridades sanitarias de Navarra, donde se han distribuido inicialmente estas gominolas. Se recomienda las personas celíacas o con sensibilidad al gluten que se abstengan de consumir este producto.

Leche en bebida de avena

La agencia informa de que existen trazas lácteas en la bebida de avena de la marca Alpina, unos componentes que no figuran en el etiquetado del producto. Según el comunicado la AESAN, en el producto figura la mención de que puede contener trazas de almendra, leche y soja. Sin embargo, la leche debería figurar como ingrediente, ya que en la ficha técnica del producto figura la leche entera en un 40 % de su composición. Está implicados todos los lotes de envases de 250g y 1.000g en los que no aparezca la leche como ingrediente. La distribución inicial del producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades. Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche, que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Presencia de cacahuete en edulcorante eritritol

Sanidad ha advertido sobre la presencia de cacahuete en una edulcorante eritritol de la marca Orinoco, un alérgeno no indicado en el listado de ingredientes. La incidencia se ha detectado en los lotes Doy-Ery240123 y Doy-Ery 250123, ambos con fecha de caducidad 31/01/25. Inicialmente este producto se ha distribuido en la comunidad autónoma de Madrid, aunque no se descarta que pueda haber sido redistribuido a otras comunidades. Se recomienda a las personas alérgicas al cacahuete no consumir este producto por precaución.