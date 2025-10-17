Barceló se estrena en Malasia con un nuevo hotel en Kuala Lumpur

Un nuevo destino se suma al irresistible catálogo de Barceló Hotel Group. La compañía mallorquina, con casi un siglo de historia en la industria turística, ha anunciado su desembarco en Malasia con la gestión del futuro Richmond Estelar, un hotel de lujo que se levantará en pleno centro de Kuala Lumpur. El proyecto, impulsado por Richmond Asia Group, supondrá el primer establecimiento del grupo español en el país y refuerza su expansión en Asia, una región donde el turismo de alto nivel sigue creciendo y atrayendo a las principales marcas internacionales.

Con más de 90 años de historia y una red que supera los 300 hoteles en 30 países, Barceló Hotel Group consolida su posición como una de las principales cadenas internacionales y el segundo mayor grupo hotelero de España. En el continente asiático, la compañía ya opera en Maldivas, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán, reforzando así su presencia en un mercado en constante evolución, caracterizado por su dinamismo y su apuesta por experiencias exclusivas.

El Richmond Estelar, actualmente en fase de desarrollo y con apertura prevista para finales de 2028, aspira a convertirse en un referente de hospitalidad y estilo de vida urbano en Kuala Lumpur. El complejo contará con 199 suites exclusivas, instalaciones de primer nivel y una gastronomía inspirada en los conceptos más reconocidos de Barceló Hotel Group, donde la innovación, el sabor mediterráneo y la autenticidad local convivirán y crean experiencias inolvidables.

Ubicado en el prestigioso corredor KLCC–Bukit Bintang, epicentro turístico y comercial de la capital malasia, el hotel ofrecerá una experiencia de lujo en una de las zonas más vibrantes de la ciudad. «Para Barceló Hotel Group, este proyecto representa una oportunidad única para consolidar nuestra expansión en Asia y aportar a Kuala Lumpur un hotel que combina hospitalidad de lujo, innovación gastronómicayvalor sostenible», señaló José Canals, Chief Operations Officer para Mediterráneo, Oriente Medio y Asia.

Por su parte, Aaron Yap, CEO y director ejecutivo de Richmond Asia Group, destacó que esta alianza con Barceló «garantiza estándares globales de servicio y refuerza nuestro compromiso con la creación de activos inmobiliarios que trascienden por su valor, excelencia y diseño arquitectónico».

Con este acuerdo, Barceló Hotel Group refuerza su reputación como operador global capaz de unir consistencia, innovación y atractivo internacional. Además, reafirma su compromiso con un turismo más responsable a través de su estrategia de sostenibilidad Barceló ReGen, centrada en maximizar el impacto positivo en el desarrollo económico, social y medioambiental de los destinos en los que opera.

El desembarco en Malasia supone un nuevo hito en la expansión de Barceló Hotel Group, que continúa creciendo con una atractiva propuesta basada en la perfección, la innovación, la ecoeficiencia y el respeto por las comunidades locales.