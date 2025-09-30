El BOE lo confirma: esta es la fecha exacta del proximo cambio de hora

El verano ya es historia, septiembre llega a su fin y el calor se va marchando lentamente mientras que de manera simultánea las chaquetas empiezan a aparecer en las calles españolas. Los días cada vez son más cortos y en la mente de los españoles empieza a aparecer la eterna duda: ¿Cuándo es el cambio de hora? Desde 1940, el reloj ajusta su horario dos veces al año durante la primavera y el otoño.

El primer cambio de hora se produjo en el año 1918, aunque se dejó de practicar desde 1920 hasta 1925, y desde 1930 hasta el fin de la Guerra Civil. Francisco Franco recuperó este cambio en 1940 para ir en consonancia al horario de Europa central. Desde entonces tiene lugar en España y también en la actualidad en los países de la Unión Europea. La modificación del horario europeo sirve para unificar los mismos con el fin de mejorar en términos de ahorro energético optimizando el uso de luz natural, aunque cada vez genera más debate.

Sin embargo, eso no evitará el cambio de hora en 2025, como viene confirmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concretamente en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano.

¿Qué día se cambia la hora?

El BOE explica que el fin del horario de verano de 2025 y el correspondiente cambio de hora tendrá lugar durante la madrugada del próximo domingo 26 de octubre. Como explica de forma textual el documento oficial, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada. Esto significa que a las 03:00 se deberá retrasar el reloj una hora y pasarán a ser las 02:00, es decir las dos de la madrugada.

El cambio de hora se producirá en domingo larazon La Razón

Este cambio tendrá lugar en todo el país, incluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, manteniéndose la diferencia horaria del archipiélago canario. Ese día tendrá una duración oficial de 25 horas y se podrá dormir una hora más en todo el territorio nacional. Tras producirse, amanecerá y anochecerá antes.

Un cambio de hora cada vez más discutido

Son varios los estudios científicos que están en contra de este cambio de hora. La British Sleep Society destaca que el sueño es fundamental para la salud y el bienestar y que los cambios forzados de la hora del reloj al horario de verano pueden interferir negativamente en la regulación del sueño. “Lo que a menudo no nos damos cuenta es que el horario de verano cambia nuestros horarios, adelantándolos una hora, mientras que la luz del día sigue siendo la misma. El horario de verano nos obliga a todos a levantarnos e ir al trabajo o a la escuela una hora antes, a menudo en la oscuridad”, dijo la coautora Eva Winnebeck, de la Universidad de Surrey.

La Comisión Europea también presentó un proyecto de Directiva sobre el cambio de hora estacional el 12 de septiembre de 2018 en el que se proponía suprimir los cambios horarios bianuales en todos los países de la UE. Los países miembros no llegaron a un acuerdo y, por el momento, esta modificación estacional sigue vigente.

¿Cuándo será el fin del cambio de hora? Este es el siguiente confirmado en el BOE

A día de hoy, el cambio de hora podría desaparecer en 2027. El BOE también tiene confirmados los dos cambios de hora del año 2026, ya que la Orden es por un período de cuatro años y comenzó en 2022. El siguiente cambio de hora tras el del próximo mes de octubre tendrá lugar el domingo 29 de marzo de 2026 y el último confirmado por el momento es el que tendrá lugar el 25 de octubre de 2026. A partir de ese momento, el cambio de hora es una incógnita total.