Una británica residente en España no entiende a quienes "esperan a jubilarse" para venir a nuestro país

La tiktoker británica @kellywickrx, ha vuelto a generar debate en redes tras compartir su visión sobre la vida en España. Originaria del condado de Essex (Inglaterra), la creadora de contenido vivió varios años en Bali antes de instalarse en Marbella, donde actualmente comparte su día a día.

En uno de sus últimos vídeos, Kelly lanzó una crítica directa a sus compatriotas que esperan a jubilarse para mudarse al sur de Europa, invitando a que lo hagan ya: “Lo han entendido todo mal. No necesitas esperar hasta los 65 para mudarte a España”, afirmó al inicio de la grabación.

La joven cuestionó la idea de pasar la vida trabajando y ahorrando para disfrutar solo al final de la carrera laboral. “Están desactualizados, como si creyeran que deben ahorrar para un fondo de pensiones toda su vida. Cuando cumples 65 ya eres demasiado mayor para disfrutarlo. Si quieres vivir la vida, hazlo cuando eres joven”, insistió.

Las palabras de Kelly despertaron opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios apoyaron su filosofía, otros la criticaron duramente, recordando que en otro de sus vídeos reveló que el apartamento en el que reside en Marbella lo paga su padre. Ese detalle ha dado pie a comentarios irónicos como: “Lo mejor es tomarse largos años sabáticos, siempre habrá trabajo y hay que disfrutar”.