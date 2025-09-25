Un joven español relata su aterradora experiencia en el metro de Nueva York: "Pensaba que me iba a matar"

El contraste entre el transporte público en España y el de otras grandes ciudades del mundo suele despertar debate. En esta ocasión, ha sido la experiencia de un joven español en Nueva York la que ha encendido la conversación en redes sociales, donde relata el miedo y la inseguridad que sintió en uno de los iconos más reconocibles de la ciudad: su metro.

Erlantz, un creador de contenido español, compartió en TikTok los momentos de tensión que vivió al utilizar el metro neoyorquino un día por la noche. "Mi vida corre peligro en el metro de Nueva York", asegura. Según explicó, tras pasar el día haciendo turismo con una amiga, tuvo que regresar solo a su alojamiento alrededor de las nueve de la noche.

Nada más entrar en los andenes, se vio intimidado por una persona con claros signos de adicción, cuya actitud alterada le obligó a salir huyendo del vagón para evitar un posible altercado. "Parecía un zombi, se nos puso a un centímetro", relata. En el vídeo añade una frase aún más directa sobre lo que sintió en ese momento: "Sentía que iba a sacar algo y me iba a matar".

El joven no solo apuntó a los problemas dentro de la red subterránea, sino también al ambiente general en las calles a esas horas. "No me está gustando nada el ambiente en la calle por la noche. Aquí hay gente muy mala, gente horrorosa", indica. En su relato menciona barrios que le habían advertido evitar por la noche; por ejemplo dijo que en un momento estaba solo por Chinatown y que le habían comentado que era una zona a evitar de noche.

Durante el trayecto trató de seguir una táctica práctica para sentirse más seguro: buscar compañía que le pareciera de fiar y seguir los consejos de unas chicas que conoció en el vagón.

Finalmente, y tras varios sobresaltos, consiguió llegar de nuevo a su destino. "No vuelvo a coger el metro en Nueva York. Ha sido la peor experiencia de mi vida”, dice en el vídeo.