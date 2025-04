Un británico compara a España con Reino Unido y Estados Unidos: “¿Los españoles son más felices o solo soy yo?”

Los españoles que deciden emigrar, ya sea por uno u otro motivo, siempre añoran algo de España. Esto lo explicó a la perfección Ismael en una entrevista a LA RAZÓN, un sanitario español que trabaja en Suiza: "Un abrazo con tus padres o una cerveza con tus amigos tiene un valor incalculable que ningún sueldo puede comprar". Entre los motivos están las relaciones personales, pero también el estilo de vida: "Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir".

En España también se trabaja, y mucho, pero no es lo único que ocupa la mente de los españoles, que también buscamos constantemente otro tipo de estímulos. Tom es un británico que lleva ya seis años viviendo en España y se plantea una pregunta sobre la forma de afrontar el día a día: “¿Los españoles son más felices o solo soy yo?”. En un vídeo en TikTok analiza la situación y la compara con la forma de vivir en otros países.

¿Se vive más feliz en España?

"Después de vivir en España durante unos seis años, hay una cosa que he notado y creo que contribuye a por qué los españoles son más felices que el resto del mundo", comienza diciendo Tom en el vídeo. "Es solo mi opinión", explica para evitar críticas. Posteriormente, añade contexto: "Nunca he vivido en Italia ni en Francia, así que tal vez ustedes también lo entiendan allí", comenta. "Aquí en España se siente como si trabajaran para vivir", explica. En el vídeo lo dice al revés por error, pero lo aclara en los comentarios.

Le encanta la forma de aprovechar el día en España: "Parece que hay más horas en el día". Explica el día a día: "Una vez terminas de trabajar, no es ir a casa, comer, irse a la cama y hacerlo todo de nuevo al día siguiente". Narra que hay actividades para salir de la más pura rutina mientras que pasea y hace ejercicio por Madrid Río.

La diferencia entre vivir en España o en Estados Unidos y Reino Unido

"Terminé hablando con un chico estadounidense hace unos seis meses", explica mientras también añade que tenía 55 años y estaba con su hija de visita en España. "Le pregunté las diferencias entre España y Estados Unidos", afirma. La respuesta fue clara: "No se podía creer el ritmo de vida aquí (en España)". Añadió lo siguiente sobre las declaraciones del estadounidense en su charla: "Dijo que realmente viviría la vida aquí". El británico no se queda ahí y fue más allá: "En sus ojos había un poco de arrepentimiento (por no vivir en España)".

El británico, en la descripción del vídeo, que suma casi 100.000 me gustas, también comparó su vida actual con la que tenía en Reino Unido: "Cuando vivía en Londres la vida parecía apresurada y lluviosa", declaraba mientras volvió a incidir en lo mejor de España: "Aquí hay más horas en el día". Concluye de una particular manera, mostrando su predilección por nuestro país: "No sé si estaré en España hasta el día de mi muerte, pero podría pensar en formas peores de pasar mis años".