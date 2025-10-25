Una cafetería da 20 minutos a sus clientes para desayunar en la terraza y siembra la polémica: "Así espanta a todo el mundo"

Un cartel colocado en la terraza de una cafetería española ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en Reddit, donde fue compartido en el foro r/BaresDeEspaña. El mensaje, que informa a los clientes de que disponen de solo 20 minutos para desayunar en la terraza, ha sido calificado por muchos como una medida excesiva y poco hospitalaria.

La imagen del cartel, que también detalla otras normas del establecimiento, ha generado reacciones divididas. Algunos usuarios entienden que el local busca agilizar el servicio y evitar largas ocupaciones de mesa, especialmente en horas punta.

Sin embargo, la mayoría considera que imponer un cronómetro al desayuno rompe con la esencia de la experiencia en una cafetería, donde se espera poder disfrutar con calma de un café y una tostada.

"Así espanta a todo el mundo", comentaba uno de los usuarios, mientras otros ironizaban sobre la posibilidad de llevar reloj o cronómetro para no excederse. También hubo quien defendió la transparencia del local: "Por lo menos te lo explican todo por escrito", señalando que al menos el cliente sabe a qué atenerse.