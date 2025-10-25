Una joven británica despierta con acento tailandés tras sufrir un derrame cerebral durante un viaje a Turquía

Lo que parecía un viaje de cumpleaños con amigas a Turquía terminó cambiando para siempre la vida de Cathy Warren, una joven británica de 29 años. Durante sus vacaciones en Fethiye, Cathy comenzó a sentirse mareada y perdió la movilidad de las piernas justo antes de salir a cenar. Pensando que se trataba de un golpe de calor, no le dio importancia al dolor de cabeza que había sentido durante el día. Horas después, fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un derrame cerebral.

Al despertar, Cathy descubrió que su lado izquierdo estaba paralizado y que su acento británico había desaparecido. En su lugar, hablaba con un marcado acento tailandés, similar al de su madre. Los médicos le diagnosticaron el síndrome del acento extranjero, una rara afección neurológica que puede aparecer tras un daño cerebral.

Cathy, residente en Basingstoke (Hampshire) y administradora financiera, pasó un mes hospitalizada en Turquía antes de regresar al Reino Unido en octubre de 2024. Allí continuó su recuperación con dos meses más de ingreso y tres de rehabilitación intensiva. “Al principio necesitaba tres personas para moverme. Pasé por trípode, muleta y ahora ya camino sola”, explicó. “Me llevó casi diez meses recuperar la movilidad”.

Sobre el cambio en su voz, Cathy confesó: “Antes tenía acento británico, pero cuando desperté, mi acento era otro. Se parece al de mi madre, es tailandés. Los médicos creen que influyó el hecho de que ocurrió en el extranjero y por la conexión con mi familia”. Aunque ha asistido a sesiones de terapia del habla, los especialistas no le aseguran que su voz original vuelva. “No creo que vuelva a sonar igual. Siento que he perdido parte de mi identidad”, afirma.

El síndrome del acento extranjero es una condición extremadamente poco frecuente. Se produce, en la mayoría de los casos, tras un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral, y provoca que el habla de una persona cambie repentinamente, adoptando un acento distinto al suyo. Los expertos creen que se debe a alteraciones en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje y la pronunciación, aunque aún no existe un tratamiento completamente eficaz.