La capital del mundo, Bilbao, pierde su particular habla, pero no los chistes

Hace unos días, hablando con un amigo del “botxo” (Bilbao) me comentó que le había dicho a un joven que era un “sinsorgo” (soso) y se quedó estupefacto, porque no sabía si le había proferido un insulto grave o un comentario sobre su forma de actuar, que era de lo que se trataba. Al hilo de esto, me dijo que el habla peculiar de la que pasa por ser la capital del mundo, se estaba perdiendo, al igual que la entonación por grupos de amigos de las “bilbainadas”, canciones típicas de la capital de Vizcaya.

Los bilbaínos han, hemos, soportado con nuestro tradicional buen humor los chistes que hacen referencia a nosotros, a nuestras supuestas fanfarronadas y exageraciones. Sabemos que la mejor medicina, muchas veces, es saber reírse de uno mismo, sobre todo cuando hay buena intención por medio.

Lo adecuado para desterrar estos mitos es darse una vuelta por el “botxo”, disfrutar de sus lugares y sus gentes, de su gastronomía y comprobar que no le faltaba razón a aquel bilbaíno que comentaba sin rubor sobre la humildad de Nuestro Señor, que pudiendo nacer en Bilbao lo hizo en Belén.

En Internet pueden encontrar diccionarios sobre las palabras que articulan, al menos articulaban, ese particular habla. Aquí les dejo algunas:

-¡Aibalaostia! Sin ánimo de blasfemia, expresión de sorpresa o contrariedad...o lo que sea.

-Borono. Chapao a la antigua, sin modales., gente de fuera de Bilbao, por supuesto.

-Bote. Es la forma que tienen los bilbaínos de pagar las rondas de potes. Nunca verás a un bilbaíno pagar solamente lo que él ha bebido. Si no se pone bote, la tradición es que cada uno paga una ronda en cada bar

-Botxo. Bilbao

-Chimbera. Carabina de aire comprimido que dispara perdigones.

-Chirene. Bilbaíno ocurrente, chistoso, bromista y excéntrico. Como la mayoría de los de Bilbao que presumen de su origen.

-Coitao. Persona que de tanto ser buena y honrada, roza el ser tonta.

-Estar larri. Estar enfermo, con el cuerpo mal.

-Galipó. Es como los bilbaínos llaman al alquitrán, sobre todo cuando les mancha algo, como una prenda de vestir.

-Ganorabako. Persona que hace las cosas sin fundamento, de manera apática, sin mucha atención en lo que está haciendo.

-Gilda. Es quizá el pintxo bilbaíno más fácil de preparar: una aceituna, una guindilla y una antxoa atravesadas por un palillo, todo untado encima de un plato con un poco de aceite (y, en algunas ocasiones, ajo picado).

-Goitibera. Tablas con ruedas con la que miles de bilbainos han jugado cuando eran pequeños, tirándose con ella desde lo más alto de las cuestas (que no hay pocas en Bilbao). En las fiestas, Aste Nagusia, hay carreras.

-Iturris. Son las chapas de las botellas con las que miles de bilbainos han jugado en la calle a simular partidos de fútbol o carreras ciclistas.

-Kalimotxo. Bebida por excelencia de las txoznas en cualquier fiesta y de muchos bares, realizada con vino y Coca-Cola.

-Kuadrilla. Grupo de amigos y/o amigas que generalmente quedan para ir de potes.

-Mapamundi. Así llaman los de Bilbao a un mapa de su ciudad. Como son conscientes de que Bilbao es el centro del mundo, un mapa de la villa es (lógicamente) uno de todo el planeta.

-Pues. Coletilla que los bilbaínos meten al final de las frases para mostrar extrañeza, preguntar por qué o, simplemente, porque les parece que la palabra "pues" tiene que estar ahí.

-Mokordo. Defecación humana.

-Pirrilera. Cagalera que te entra cuando algo que has tomado te sienta mal o cuando estás nervioso (por ejemplo, a los demás equipos cuando juegan contra el Athletic).

-Sinsorgo. Persona sosa, sin interés, o que intenta hacer gracia y no lo consigue.

-Sirimiri. Lluvia fina y persistente que suele caer frecuentemente sobre Bilbao, y que no consigue que los bilbaínos saquen su paraguas (solo lo hacen cuando ya cae más fuerte).

-Mojojones. Mejillones con tomate y un poco picantes, muy populares en algunos bares de Bilbao.

-Tripaundi. Bilbaíno que, de tanto disfrutar de la buena vida comiendo, ha conseguido obtener una tripa considerable.

-Txamarra. Chaqueta o cualquier prenda de abrigo que le sirve a cualquier bilbaino a protegerse del fresco.

-Txoriburu. Cabeza de chorlito, persona que dice las cosas sin pensar.

-Txosna. Es así como los de Bilbao llaman a los lugares donde, en las mejores fiestas del mundo (Aste Nagusia, en agosto), se sirve el Kalimotxo, cerveza y kubatas.

-Zurito. Medio vaso de cerveza, conocido en algunas otras partes del planeta como "corto de cerveza".

-Txoto. Capucha que llevan algunas prendas de vestir, como jerseys, sudaderas o cazadoras.

Una aportación de bilbaínos para este ferragosto, a la que el lector, si lo desea, puede sumar los chistes de los que se acuerden. Se trata de esbozar una sonrisa en esta atribulada España de enfrentamientos políticos, escándalos y demás desgracias.