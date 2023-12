El cardenal Omella: "No vamos a entrar en batallas para hacer caer gobiernos"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado que la Iglesia católica española no va a hacer "batallas" para "hacer caer gobiernos", al ser preguntado por las personas que rezan el rosario ante la sede del PSOE para protestar contra la Amnistía.

"¿Las personas que rezan y qué piden? Yo qué se lo que pide cada persona en su conciencia, allá ellos, no controlamos las personas y los grupos; nosotros lo que queremos es siempre trabajar codo a codo por el bien común, si nos dejan, pero lo que no vamos a hacer nosotros son batallas políticas y batallas de hacer caer gobiernos. Nosotros propondremos valores que defender, por los que hay que trabajar y luchar", ha subrayado Omella este martes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el Hotel Intercontinental de Madrid, en el que, entre otros invitados, se encontraban la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Además, preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha señalado que habrá "un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cardenal Omella ha pedido hablar de las personas siempre "con respeto" y "con belleza". "Tenemos que aprender a respetarnos y a convivir y siempre que hablemos de las personas estén en un cargo público o privado, siempre con respeto y, si se puede hacer con belleza, mejor", ha subrayado, al tiempo que ha animado a introducir estas indicaciones en el "corazón" de los "políticos" y de todos: "Dígalo con bondad, no de manera hiriente o insultante, y bellamente, diplomáticamente". De esta manera, a su juicio, crecerá la "fraternidad" en el mundo.

Preguntado por la Amnistía, Omella ha indicado que la situación política que se está viviendo actualmente es "compleja y tensa", "no es fácil" y se ha remitido al comunicado en el que los obispos compartían la "preocupación" por la "polarización ideológica", pero ha puntualizado que "la Iglesia no entra en las cosas políticas" porque "eso corresponde a los políticos". También ha negado que Oriol Junqueras le haya propuesto ser mediador. "A mí no me ha pedido nadie nada. Esa línea descartada", ha zanjado. En todo caso, ha indicado que le preocupa mucho "el diálogo y los acuerdos que suponen que uno pierde y otro gana pero siempre buscando el bien común", siempre "dentro del marco jurídico" aunque ha precisado que este "se puede cambiar" porque "nada es sagrado", pero para ello, ha dicho que se tienen que escucharse "todos".

Sobre el diálogo con el Gobierno y sobre si podrían estar en peligro los acuerdos entre la Iglesia y el Estado o los conciertos educativos, Omella ha asegurado que siempre ha mantenido un "diálogo cordial" con el Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, y que no ha percibido por su parte "aversión a esos acuerdos". No obstante, ha reconocido que "es verdad que hay sectores más partidistas que luchan por esa línea" pero ha indicado que no ha "entrado todavía en el subconsciente de los ministros ni del presidente". "Otra cosa --ha dicho-- es que algún artículo en los acuerdos se pueda cambiar", ha añadido. Efe