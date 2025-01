Un carnicero revela el producto de los supermercados que contiene aroma de humo: es muy consumido por los niños

La compra de todos los españoles suele estar compuesta de productos sanos como las frutas y las verduras, alimentos naturales que conlleven más tiempo durante tu cocinado o artículos precocinados que en ocasiones pueden llegar a 'sacar de un apuro' cuando no se dispone del tiempo necesario para elaborar un plato o, directamente, cuando no se tiene ganas de cocinar nada en un momento determinado. Almacenados en una bolsa o enlatados, estas comidas no son las más recomendadas debido a que son malos para la salud.

Esto se puede ver reflejado en un alto contenido en grasas, aumentando así el riesgo de enfermedades cardíacas o la obesidad, debido a la presencia de los azúcares añadidos. A su vez, estas elaboraciones no suelen incluir valores nutricionales altos, ya que en pocos casos disponen de nutrientes, vitaminas o minerales. Las presencias químicas como los aditivos o los conservantes también están apuntados en este listado, como también el riesgo de aumentar la probabilidad de problemas de hipertensión o la dislipidemia.

El problema de las carnes ultraprocesadas

Por ello, los consumidores deben estar atentos a todo lo que compran, ya que existe la posibilidad de que lleven adquiriendo un producto durante mucho tiempo del cual desconozcan que puede ser perjudicial para sus dietas. No es algo que estén presentes solo en algunos supermercados, sino que en los estantes de todos y cada uno de ellos aparecen alimentos de este tipo que, por su habitual bajo coste, generan mucha demanda.

En esta ocasión, un carnicero reconocido en redes sociales ha hecho eco en TikTok sobre una de las comidas más compradas por el público, la cuál no recomienda para nada dado su método de elaboración y los elementos de los que está compuesta. Se trata de @el_as_carnicero, un creador de contenido cuya temática se resume en aconsejar a sus seguidores sobre las mejores recetas con carne, qué productos de este tipo consumir o no, cómo conservarlos, o los errores que no se deben cometer cuando se adquieren estos alimentos. El producto cárnico sobre el que ha hablado en su publicación es muy consumido por las personas más jóvenes, sobre todo por los niños.

Este es el producto que posee conservantes cancerígenos

Se trata de las salchichas Frankfurt, al que al comienzo del vídeo lo ha calificado como "una porquería" dado su método de elaboración. El especialista justifica que puede ser de pollo, de cerdo o de ternera, pero asegura que el público no debe pensar "que os van a dar lo mejor, una pechuguita de pollo, un filete de ternera o un trozo de magro de cerdo". Su justificación se sustenta en que estas salchichas llevan "carne separada mecánicamente", lo cual quiere decir que son restos, no carne como tal.

"Te puede llevar cortezas de cerdo, o pieles, cartílagos, tendones, huesos. Todo es una pasta que lo pican". Otro de los componentes que ha explicado este carnicero que también está presente en las salchichas Frankfurt es el aroma de humo, pero la realidad es que los más perjudiciales para la salud son los siguientes: los conservantes cancerígenos, concretamente el E-250.

Qué es conservante E-250

Se trata de un conservante sintético que se obtiene del Hidróxido Sódico (E524) con mezclas de Óxido Nitroso (E942) y Óxido Nítrico. Es uno de los que están más presentes en algunas carnes y el jamón. Su objetivo es evitar la proliferación y la aparición de bacterias y microbios en la comida. Sin embargo, se trata de una propiedad que puede causar cáncer colorrectal, uno de los más mortales. A pesar de ello, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha considerado ni reducir ni tampoco prohibir su uso.