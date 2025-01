Un carnicero explica la mejor forma de guardar la carne en la nevera: “Se conserva mejor”

La mayor duda de los consumidores de carne habitualmente es el tipo a elegir. Algunas veces se acude a la carnicería o supermercado con una idea y se acaba con otro producto en la despensa. Esto puede ocurrir porque no quede de la que se quería en un inicio o por un simple consejo del carnicero. Estos profesionales están utilizando mucho las redes sociales, tanto para compartir consejos que ayuden a los clientes como para ganar una mayor visibilidad y aumente su negocio.

Uno de ellos es el usuario de conocido como TikTok @el_as_carnicero. Este carnicero explicó qué carne es mejor para un guiso durante uno de sus vídeos. Tanto esta como otras carnes a veces se cocinan nada más llegar a casa, pero en otras ocasiones se mete durante un tiempo en el frigorífico. Este carnicero explicó en otro vídeo la mejor forma de hacerlo y pidió evitar un error que se comete comúnmente.

Así hay que conservar la carne en el frigorífico

Este profesional de la carne comienza el vídeo directamente con el consejo: "Si vais a la carnicería y me pedís un trozo de carne en papel, cuando lleguéis a casa conservarlo en el mismo papel", afirma. "Si lo vais a consumir en el mismo día o al día siguiente, dejarlo", pide este carnicero. Si fuera más tiempo ya se debería congelar la carne para que no se estropease y ahí no entraría este consejo. También explica el motivo por el que no hay que tocarlo para meterlo en la nevera: "Como mejor se conserva es en el mismo papel ya que va plastificado y aguanta mejor la carne".

Un carnicero pide no cometer este común error

"No lleguéis a casa y lo coloquéis en un platito o en un túper, ¿para qué?", se cuestiona este experto. Muchas personas optan por un túper o simplemente por un film transparente con o sin plato. En ocasiones esta decisión es por espacio, pero en otras es por mera costumbre. El carnicero es muy claro sobre esta habitual práctica en las casas españolas: "Se conserva peor". Estos elementos no tienen las mismas propiedades que el clásico papel de carnicería.

"Si llegas a casa con este paquete (muestra el habitual envoltorio de carne mencionado anteriormente), no lo desmontes hasta que no lo vayas a usar", concluye este carnicero. Este carnicero se ha hecho muy conocido en TikTok gracias a sus consejos. Dos de sus vídeos superan los dos millones de visualizaciones en dicha red social. Al ser la carne un producto que se consume de forma relativamente natural, conviene prestar atención a lo que dicen los expertos, ya sea por redes sociales o el de debajo de tu casa si te genera una mayor confianza.