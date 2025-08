Chelsea Handler, comediante y autora: "Nadie va a venir a salvarte, tú tienes que elegir levantarte, cambiar y probar otra vez"

"No estás rota. Solo olvidaste quién eres". Con esa afirmación, Chelsea Handler resume el espíritu de su último libro y de la conversación íntima que mantuvo con Mel Robbins. A través de anécdotas personales, momentos difíciles y decisiones audaces, la comediante reivindica el derecho de cualquier persona a rediseñar su vida desde las ruinas y ocupar el lugar que merece.

Desde muy joven, Chelsea supo que quería ser una mujer libre, fuerte y con voz propia. "No iba a ser una seguidora. Quería ser una líder", dice, recordando cómo su entorno familiar caótico la impulsó a buscar otra forma de estar en el mundo. Con apenas diez años, montó su primer negocio de limonada. A los 15, ya había aprendido a negociar con adultos y ganarse un lugar sin pedir permiso.

“La confianza es intentar, aunque no sepas cómo va a salir”

Para Handler, la confianza no es un estado permanente, sino una decisión: la de intentarlo. "La confianza es eso: estar dispuesta a probar. Y cuando lo haces, descubres que eres capaz". A lo largo de la entrevista, la autora repite esta idea como un mantra. Es en el hacer, incluso en el error, donde se construye la autovaloración.

Handler también habla del autoengaño, de cómo muchas veces vemos cosas que deseamos -una casa, un trabajo, un talento- y nos decimos que no lo merecemos. "¿Quién dice que no puedes aprender a bailar bien o sentarte en primera clase?", se pregunta. Y añade: "Nadie va a venir a salvarte. Tú tienes que elegir levantarte, cambiar, probar otra vez".

El valor de enfrentarte a ti misma (y de aceptar ayuda)

Aunque muchos la conocen por su sarcasmo afilado y su humor provocador, Handler no teme hablar de vulnerabilidad. En la entrevista relata con honestidad cómo una conversación inesperada con su amiga, Jane Fonda, quien la confrontó por su mal comportamiento en una fiesta, fue el inicio de una transformación profunda. "Ella pudo haberme borrado de su vida, pero eligió decirme la verdad. Y eso me cambió y ayudó mucho".

Ese fue uno de los momentos que la llevaron a comenzar terapia, un camino que, según cuenta, no había considerado hasta los 40 años. Fue entonces cuando se permitió sentir el duelo por la muerte de su hermano, explorar su rabia no gestionada y dejar de usar el humor como escudo. "No estaba enojada, estaba herida. Y nadie me había preguntado si estaba bien".

"Estás a una decisión de cambiar tu vida"

Al final de la charla, Chelsea lanza una invitación directa: dejar de jugar en pequeño. "Este es tu permiso para ser tú sin pedir disculpas. Para declarar lo que quieres y actuar como si ya lo merecieras, porque te lo mereces".