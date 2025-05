La chimenea para las fumatas del cónclave ya está lista

La chimenea de la Capilla Sixtina que anunciará la elección del nuevo Papa ya está instalada. Los bomberos llevaron a cabo por la mañana las maniobras para su colocación en el tejado de la Capilla Sixtina para conectarla directamente con la estufa donde los cardenales electores reunidos en el cónclave a partir del miércoles quemarán las papeletas utilizadas para votar al nuevo Papa.

En realidad, no es una estufa sino dos: una de hierro fundido y otra más moderna. La primera y original data de 1939 y sirve para quemar las papeletas después de cada recuento. El segundo es más reciente, de 2005, y se utilizará para quemar los aditivos químicos que permiten que el humo sea de color negro en caso de una elección fallida y blanco una vez que el nuevo pontífice haya sido nominado, con al menos 89 votos a favor. Un tercer color también saldrá de la chimenea, sólo una vez. Es de color amarillo y se utiliza como prueba para verificar el correcto funcionamiento de la estufa antes del inicio del Cónclave.

Ya el pasado lunes, la Capilla Sixtina del Vaticano cerró al público para los preparativos del cónclave. Durante estos días los trabajadores están procediendo a montar los espacios y el audio, arreglar el suelo, etc. Si en las Congregaciones se ofrece un servicio de traducción simultánea, no será así durante la reunión en la Capilla Sixtina. El ceremonial será en latín, al igual que el juramento de los cardenales.

Además, la Santa Sede ayer confirmó que los cardenales electores que no asistirán son Antonio Cañizares Llovera, arzobispo emérito de Valencia, y John Njue, arzobispo metropolitano emérito de Nairobi (Kenia). Actualmente hay cuatro electores que aún no han llegado a Roma. Por otro lado, no está confirmada la presencia en la Capilla Sixtina del cardenal Vinko Puljic, arzobispo emérito de Sarajevo, que ha hecho saber que podría asistir a la votación si va acompañado. En los últimos días se había dicho que permanecería en Santa Marta y emitiría su voto desde allí. El cardenal había anunciado que llegaría a Roma este sábado.

En paralelo, ayer trascendió otra entrevista inédita del Papa Francisco, grabada en 2021, destinada a un documental y difundida por el canal de televisión, ESNE «El Sembrador, Nueva Evangelización». En ella, Jorge Mario Bergoglio reflexiona sobre «los mártires de hoy». «Hay más mártires hoy que al principio de la Iglesia, mártires cristianos, mártires que por el solo hecho de ser cristianos les cortan la cabeza», comenta el Pontífice fallecido. En su reflexión va más allá: «Es la Iglesia de los mártires. Esta es la que triunfa, no la Iglesia con plata en los bancos». En esa misma conversación, reconoce que los Papas también «somos pecadores y podemos apartarnos». «La historia nos hace ver a algunos papas que prefirieron un camino distinto, aunque nunca, nunca se equivocaron en la fe. Eso es verdad, nunca, aunque llevaran una vida mundana».