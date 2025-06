'Clickbait': el truco digital que engaña a millones y cómo evitar caer en él

En un nuevo episodio de la serie Amibox, un contenido de la Fundación Atresmedia, se analiza una estrategia muy presente en internet y que todos hemos caído alguna vez.

A través de un vídeo ágil, divertido y directo, se explican las claves para reconocer estos titulares engañosos que circulan a diario por redes sociales, medios digitales, revistas o portales de entretenimiento.

El vídeo comienza con una pregunta que probablemente te resulte familiar: ¿Alguna vez has sentido tanta curiosidad por un titular que no has podido evitar hacer clic?

Estos títulos están diseñados para eso, atrapar tu atención, despertar tu interés y conseguir que entres a leer, aunque luego el contenido no tenga nada que ver con lo prometido.

¿Qué es el clickbait?

El clickbait es una técnica de escritura que consiste en redactar titularesexagerados, incompletos o demasiado llamativos, con el objetivo de generar visitas y, con ellas, ingresos publicitarios.

No es que siempre mientan, pero suelen jugar con nuestra curiosidad o nuestras emociones para lograr que hagamos clic.

Como explica el vídeo, estos “anzuelos digitales” se aprovechan de ciertas características psicológicas humanas, como el gusto por los números, las listas, los misterios o la nostalgia.

Titulares como “No te imaginas lo que pasó después”, “5 cosas que no sabías sobre tu infancia” o “El secreto mejor guardado de…” son ejemplos típicos de clickbait.

También suelen venir acompañados de imágenes llamativas o que insinúan más de lo que muestran, para reforzar su efecto y aumentar el deseo de saber “qué hay detrás”.

VÍDEO: Clickbait: ¿Picas o no picas?

¿Por qué debemos tener cuidado?

El problema del clickbait es que muchas veces, el contenido no cumple con lo que promete. Y si no estamos atentos, podemos malinterpretar una noticia, difundir información incorrecta o perder el tiempo con contenidos poco fiables.

Además, como recuerda el vídeo, leer solo el titular sin verificar la fuente puede hacernos creer cosas que no son ciertas.

Consejos para evitar caer en el clickbait

La buena noticia es que una vez conoces el truco, puedes detectarlo fácilmente. En el vídeo de Amibox se ofrecen varios consejos para evitar caer:

No pinches si la fuente no es fiable o conocida.

Lee siempre más allá del titular antes de compartir algo.

Pregúntate qué intención tiene ese titular: ¿quiere informar o solo hacerte pinchar?

No te creas todo lo que lees en internet, especialmente si parece demasiado bueno (o malo) para ser verdad.

Leer con cabeza también es parte de la educación digital

No todos los titulares atractivos son malos. Es normal que los medios busquen captar nuestra atención. El problema aparece cuando lo hacen a costa de la verdad o de nuestro tiempo.

Por eso, el vídeo nos anima a leer con pensamiento crítico y a ser más conscientes de cómo funcionan estos mecanismos. Porque si picas, no pasa nada... siempre que sepas qué estás picando y por qué.