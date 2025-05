¿Qué es el FOMO? El fenómeno que refleja el nuevo miedo de los jóvenes

En este episodio de la serie Amibox, un contenido de la Fundación Atresmedia, se habla de una sensación cada vez más común entre jóvenes y adultos en la era digital.

De seguro que últimamente has escuchado la palabra FOMO, una sigla que proviene del inglés "Fear of Missing Out", que se traduce como miedo a perderse algo.

El vídeo nos invita a reflexionar sobre cómo el ritmo acelerado de internet, las redes sociales y la necesidad de estar siempre al día pueden generar ansiedad, agotamiento y desconexión del mundo real.

¿Qué es el FOMO?

El FOMO es ese malestar que sentimos cuando creemos que nos estamos perdiendo algo importante, ya sea un plan, una tendencia, una conversación , un evento... Es una mezcla de ansiedad, presión social y necesidad de validación que nos impulsa a estar constantemente conectados, incluso cuando eso nos hace sentir peor.

Como explican en el vídeo de Amibox, se trata de una sensación absurda pero muy real, ya que estar en todas partes a la vez es imposible. Y, sin embargo, muchos intentan hacerlo, lo que puede acabar generando estrés, frustración y una dependencia poco sana del móvil y de las redes sociales.

Vídeo: FOMO

Consejos para aprender a combatir con el FOMO

El FOMO puede afectar a tu estado de ánimo, tu autoestima y tu capacidad de concentración. Además, hace que dejes de disfrutar lo que ocurre a tu alrededor, porque estás más enfocado en lo que estás "perdiéndote", que en lo que realmente estás viviendo.

En el vídeo nos proponen varios consejos prácticos para gestionar el FOMO y recuperar el equilibrio.

No tienes que estar al tanto de todo, elige lo que realmente te aporta.

Aprende a dar prioridad

Haz una "digital detox", establece momentos del día sin conexión para limpiar la mente y recuperar el foco.

Recuerda quiénes importan de verdad.

Vive el presente sin miedo a desconectarte

El FOMO es un efecto secundario del mundo hiperconectado en el que vivimos, pero no tienes que dejar que controle tu bienestar. Aprende a soltar, a filtrar, y a valorar más lo que sí estás viviendo que lo que te estás perdiendo.