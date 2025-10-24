Un cocinero expone los abusos laborales más comunes en la hostelería de España: "Aquí nadie cobra las horas extra"

Con más de catorce años de trayectoria en cocinas profesionales, Venteo ha utilizado sus redes sociales bajo el usuario @elmonochef para detallar la realidad salarial de los trabajadores de restaurantes. Su exposición describe una progresión laboral que comienza con prácticas no remuneradas donde los empleados "de prácticas" llegan a trabajar "más de 10 o 12 horas" diarias sin recibir compensación económica alguna.

Al superar la etapa de aprendizaje, los ayudantes de cocina pueden percibir entre 600 y 1.000 euros mensuales, manteniendo jornadas de 10 a 12 horas diarias. Al ascender a cocinero, el salario oscila entre 1.200 y 1.500 euros mensuales, acompañado de mayores responsabilidades aunque sin reducción horaria.

Los jefes de sección alcanzan remuneraciones cercanas a los 1.700 euros, pero continúan enfrentándose a jornadas de 11 a 12 horas dirigiendo partes completas de la cocina.

Explotación a todos los niveles

Los puestos de mayor responsabilidad como segundo jefe o jefe de cocina presentan salarios que varían entre 2.000 y 3.000 euros mensuales. Sin embargo, Venteo enfatiza que estas posiciones conllevan "una responsabilidad brutal" y jornadas que frecuentemente superan las 12 horas diarias, sin compensación adicional por las extensas horas trabajadas.

El cocinero subraya que esta información se basa en el convenio de trabajadores, pero reconoce que en muchos casos "esos sueldos son hasta más bajos". Su testimonio concluye destacando la alarmante normalización del impago de horas extras, una situación que afecta a profesionales en todos los niveles de la jerarquía de los restaurantes españoles.