Arrasa en redes la lista de "multas" de una empresa de catering en Madrid: 10 euros menos de sueldo por usar el móvil durante el trabajo

La polémica ha estallado en redes sociales después de que la cuenta especializada Soy Camarero compartiera una lista de sanciones internas establecida por una empresa de catering madrileña para sus trabajadores.

Entre las sanciones más destacadas figura una multa de 20 euros por no llevar el uniforme "correcto, completo o en condiciones aceptables". El uso del móvil para asuntos ajenos al evento se castiga con 10 euros, mientras que comer, beber o fumar durante el servicio conlleva otra sanción de 10 euros.

Sorprendentemente, algunas de estas actividades también están prohibidas fuera del horario de servicio, con una multa de 20 euros si los empleados consumen alcohol en las instalaciones del evento.

Reacciones en redes sociales

La publicación ha desatado una oleada de críticas en plataformas digitales, donde usuarios y profesionales del sector han calificado estas prácticas como abusivas e ilegales. Un usuario respondió directamente a la publicación afirmando: "¿Una sanción cuando ya no se está trabajando? Madre mía, menudo flipado y menuda mentalidad de negrero. Espero que los empleados se rían en su cara, y si se atreve a aplicar esas ilegalidades, le crujan denunciándolo".

Otro testimonio compartió su experiencia personal en una situación similar: "Yo trabajé de chofer en una empresa de catering. Me pagaban 170€ menos al mes según convenio, me hacían limpiar la cocina cuando no había faena, me obligaban a repostar fuera de horario laboral, falsificaron mi firma para tener el carnet de manipulador de alimentos y más cosas".

El documento incluye además sanciones por puntualidad, estableciendo 10 euros de descuento por no presentarse con los 15 minutos de antelación requeridos y 20 euros por llegar tarde directamente al evento.